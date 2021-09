Meppen im Spitzenspiel gegen Leipzig

Spitzenreiter gegen Tabellenzweiter: Der 5. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga hält am Sonntag (ab 11 Uhr) das Topspiel zwischen dem SV Meppen, Absteiger aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, und dem ärgsten Verfolger RB Leipzig bereit. Beide Mannschaften haben sich für diese Spielzeit ambitionierte Ziele gesetzt. DFB.de mit dem Faktencheck.

Die Ausgangslage: Der SV Meppen hat sich den direkten Wiederaufstieg in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga fest auf die Fahnen geschrieben. Der SVM verpasste den Klassenverbleib in der vergangenen Saison nur knapp. Mit vier Punkten Rückstand auf den SC Sand mussten die Emsländerinnen nach nur einem Jahr im Oberhaus den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Seit der Einführung der 2. Frauen-Bundesliga zur Saison 2004/2005 war der SV Meppen "Stammgast" in Liga zwei. Der Blick geht jetzt aber erneut nach oben. Im DFB.de-Interview sagt Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger: "Wir streben den direkten Wiederaufstieg an. Die Frauen-Bundesliga soll für uns kein einmaliges Abenteuer bleiben." Auch die Leipzigerinnen, die vor fünf Jahren noch in der Landesliga gekickt und innerhalb kürzester Zeit den Durchmarsch in die 2. Frauen-Bundesliga realisiert hatten, verfolgen ehrgeizige Ziele. In der vierteiligen TV-Dokumentation "Ein starkes Team - Die Frauen von RB Leipzig" blickt der Sender "Sky Sport" aktuell hinter die Kulissen, gewährt ungewohnte Einblicke. Mit verkabelten Spielerinnen, emotionalen Kabinenansprachen und Bilder aus dem Trainingsalltag bietet die Dokumentation einen authentischen Einblick in das Innenleben eines Teams auf dem Weg zum großen Ziel Bundesliga-Aufstieg.

Der Saisonstart: Vier Spiele, vier Siege, 18:2 Tore! Tabellenführer SV Meppen ist furios in die neue Spielzeit 2021/2022 gestartet. Nur gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg (2:1) und beim Tabellenvorletzten SV Henstedt-Ulzburg (7:1) ließ die Mannschaft von Cheftrainer Theodoros Dedes bislang Gegentreffer zu. Die Leipzigerinnen waren mit einem 2:1-Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg II in die Saison gestartet, konnten anschließend auch die Heimpremiere gegen die TSG Hoffenheim II (2:0) erfolgreich gestalten. Nach der Niederlage beim FC Bayern München II (1:3) präsentierte sich das Team von Trainerin Katja Greulich gegen Eintracht Frankfurt II (4:0) wieder von der besseren Seite.

Aus im DFB-Pokal: Vor dem Topspiel war für beide Mannschaften im DFB-Pokal der Frauen gegen Gegner aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga Endstation. Der SV Meppen schied in der zweiten Runde gegen die SGS Essen aus. Erst in der Nachspielzeit ließ SGS-Angreiferin Elisa Senß (90.+2), die früher selbst viele Jahre für den SV Meppen am Ball war, alle Träume ihres ehemaligen Vereins platzen. Auch RB Leipzig verpasste den Einzug in das Achtelfinale durch eine 1:3-Heimniederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Vanessa Fudalla (45.+2) sorgte mit ihrem Treffer für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch ein Eigentor von Yvonne Weilharter kurz nach der Halbzeit (47.) brachte die Leipzigerinnen auf die Verliererstraße.

Die Torjägerinnen: Der SV Meppen stellt mit Alexandra Emmerling, die bislang vier Tore erzielte, die drittbeste Angreiferin der Liga. Nur Annalena Rieke (FSV Gütersloh) und Nastassja Lein (1. FC Nürnberg), die jeweils fünfmal getroffen haben, sind besser. Mit jeweils zwei Treffern haben sich Bianca Becker, Toma Ihlenburg, Isabella Jaron, Nina Rolfes und Agnieszka Winczo gleich fünf Spielerinnen bei den Emsländerinnen in die Torschützenliste eingetragen. Bei den Gästen aus Leipzig, die mit insgesamt neun Treffern genau die Hälfte aller SVM-Tore auf dem Konto haben, sind Vanessa Fudalla und Marie Cristina Lange mit jeweils zwei Treffern die bislang erfolgreichsten Torschützinnen.

Die Trainer: Beim SV Meppen steht auch nach dem Abstieg aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga weiterhin Theodoros Dedes an der Seitenlinie. Der 31-Jährige hatte im Sommer 2019 die Frauenmannschaft der Emsländerinnen übernommen und gemeinsam mit Wulf-Rüdiger "Roger" Müller zum Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse geführt und dort auch betreut. Zuvor war der Grieche für die B-Juniorinnen des SVM verantwortlich. Weitere Stationen waren der BV Cloppenburg (Juli bis Dezember 2017 als Co-Trainer) und der TuS Büppel (Januar bis Juni 2018). Vor wenigen Tagen hat Theodoros Dedes unter der Leitung der DFB-Ausbilder Ralf Peter und Markus Reiter die Trainer-A-Lizenz erworben. Die A-Lizenz ist die letzte Stufe vor der Ausbildung zum Fußball-Lehrer. Sie berechtigt zur hauptverantwortlichen Tätigkeit bei den Männern bis zur Regionalliga sowie bei den A-Junioren, B-Junioren und den Frauen bis einschließlich zur Bundesliga.

Für RB Leipzig ist Katja Greulich seit 2018/2019 tätig. Die 36 Jahre alte Fußball-Lehrerin kann in ihrer Trainerlaufbahn bereits auf reichlich Erfahrung zurückblicken. 2011 übernahm sie neben ihrer aktiven Karriere die C-Juniorinnen des 1. FC Lokomotive Leipzig. Danach ging es für sie steil bergauf. Im Februar 2012 wurde sie Co-Trainerin beim Bundesligisten FF USV (heute FC Carl Zeiss) Jena. Nach drei Spielzeiten wechselte die 1,65 Meter große ehemalige Abwehrspielerin ins Ausland, wurde 2016 Co-Trainerin beim schwedischen Erstligisten FC Rosengard. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland übernahm sie im November 2016 den Cheftrainerposten in Jena, konnte den Abstieg am Saisonende 2017/2018 allerdings nicht verhindern. Anschließend unterschrieb Greulich bei RB Leipzig und führte den Klub von der Regionalliga in die 2. Frauen-Bundesliga.

Die Stimmen: "Obwohl wir noch nie gegen RB Leipzig gespielt haben, wissen wir, dass wir es mit einer sehr starken Mannschaft zu tun bekommen", warnt Meppens Cheftrainer Theodoros Dedes gegenüber DFB.de. "Wir müssen nach dem Pokalaus gegen die SGS Essen, bei dem wir oft nur hinterhergelaufen sind, gegen Leipzig spritziger und handlungsschneller auftreten." Leipzigs Trainerin Katja Greulich erwartet in Meppen eine extrem schwierige Aufgabe. "Wir müssen den Druck standhalten, unser Spiel durchziehen und dürfen uns nicht den Schneid abkaufen lassen", so Greulich im Gespräch mit DFB.de.

Die personelle Situation: Der SV Meppen kann im Heimspiel gegen RB Leipzig nicht auf Stürmerin Torhüterin Laura Sieger und Abwehrspielerin Mara Winter zurückgreifen. Beide befinden sich nach ihren Kreuzbandrissen jeweils noch in der Reha. Auch Mittelfeldspielerin Nina Kossen (Rückenprobleme) steht den Emsländerinnen nicht zur Verfügung. Auch RB Leipzig kann nicht in Bestbesetzung antreten. Angreiferin Medina Desic (Grippe) und Jenny Hipp (Gehirnerschütterung) fallen definitiv aus. Auch Rechtsverteidigerin Franziska Gaus (Sprunggelenk) wird das Spitzenspiel in Meppen verpassen.

