Mentale Stärke: Bis zur letzten Sekunde überzeugt sein

Wer mental fit und von seinen Fähigkeiten überzeugt ist, der kann auf dem Platz den Unterschied ausmachen! Gerade in den letzten Minuten eines Spiels sind solche Akteure wahre "Existenzversicherungen". RB Leipzig hatte beim Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon einen solchen Akteur in seinen Reihen. Emil Forsberg drehte das Spiel gegen die Portugiesen durch zwei Treffer in den Schlussminuten, sicherte seiner Mannschaft das Unentschieden und damit den Einzug in die nächste Runde.

Trotz einiger Rückschläge, zwei Gegentreffern, nicht verwandelter Chancen und der verletzungsbedingten Auswechslung ihres Torhüters haben die Leipziger bis zum Schluss an die eigene Stärke geglaubt. Das zahlt sich aus - und ist trainierbar! Training und Service hat Inhalte zusammengestellt, wie Sie das Selbstvertrauen Ihrer Spieler schulen können.

Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Vereinsmitarbeiter, Lehrer. Egal, wie man mit dem Fußball in Berührung kommt – die Serviceportale "Training und Service" auf DFB.de und auf FUSSBALL.DE bieten die passenden Tipps und Informationen. Je nach Altersklasse oder Aufgabe im Amateurverein sind die Inhalte zielgruppenspezifisch zugeschnitten. Und nahezu täglich kommen neue Artikel hinzu.