Menschen mit Behinderung sind Teil der Fußballfamilie

Die Inklusionsinitiative des DFB hat sich seit dem Beginn im Jahr 2012 positiv entwickelt. Das Thema Inklusion wird flächendeckend und vielfältig gelebt. Inklusive Spiel- und Trainingsangebote sind bundesweit verbreitet. Erste Qualifizierungsangebote wurden entwickelt, Arbeitsgruppen und Kommissionen zum Thema Inklusion eingesetzt oder Satzungen verändert. Wir blicken anhand der vier Schwerpunktthemen "Qualifizierung", "Angebote/Spielbetrieb", "Strukturen" und "Kommunikation" zurück auf ausgewählte Aktivitäten und Maßnahmen aus den DFB-Landesverbänden.

Qualifizierung

Viele ehrenamtliche Trainer tragen ihren Teil dazu bei, dass Fußballer mit Handicap mit großer Freude in der Struktur des organisierten Fußballs am Ball sein können. Zusammen mit dem DFB-Teambereich für Traineraus-, -fort- und -weiterbildung startete die Sepp-Herberger-Stiftung im vergangenen Jahr eine Qualifizierungsoffensive im Handicap-Fußball. Ziel ist es, auf Basis bereits bestehender Ansätze aus den DFB-Landesverbänden neue Qualifizierungsformate für Trainerinnen und Trainer mit und ohne Behinderung im Handicap-Fußball zu erarbeiten.

Angebote/Spielbetrieb

Die Inklusionsbeauftragten fördern und entwickeln inklusive Spielangebote für Menschen mit Behinderung. So existieren bereits in vielen DFB-Landesverbänden spezielle Ligen oder inklusive Turnierformen, in denen sich Inklusions- oder Werkstattteams im sportlichen Wettkampf untereinander messen können.

Strukturen

Die Inklusionsbeauftragten öffnen und sensibilisieren die Verbandsstrukturen für den Handicap-Fußball.

Kommunikation

Zur Kommunikation der zahlreichen Maßnahmen im Bereich des Handicap-Fußballs berichten die Inklusionsbeauftragten regelmäßig in den unterschiedlichen Medien des Landesverbandes.

Aktivitäten und Maßnahmen

Sepp-Herberger-Stiftung: Eine Tandem-Ausbildung richtete die Sepp-Herberger-Stiftung im vergangenen Jahr erstmalig in Kooperation mit der DFL-Stiftung und der Scort Foundation aus. Das einwöchige Qualifizierungsangebot verfolgte das Ziel, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung gemeinsam so auszubilden, dass sie im Handicap-Fußball als Trainerduo Verantwortung übernehmen können.

Bayerischer Fußball-Verband: Der Bayerische Fußball-Verband bietet bereits seit dem Jahr 2016 eine spezifische Fortbildung im Handicap-Fußball zur Lizenzverlängerung an.

Fußball-Verband Mittelrhein: Seit Jahren informiert der Fußball-Verband Mittelrhein auf der Homepage, in sozialen Medien sowie im Verbandsmagazin über die vielfältigen Aktivitäten im Handicap-Fußball. Im November 2019 konnten die inklusiven Maßnahmen als Schwerpunktthema der Netzwerkveranstaltung "RheinDenker" einer großen Zahl an Führungskräften aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien vorgestellt werden. Über die Umsetzung einer anschließenden "Inklusionswoche" unter Einbeziehung unterschiedlicher Verbandsmedien wurde der Handicap-Fußball einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Fußballverband Niederrhein: Der Fußballverband Niederrhein initiierte im Jahr 2014 den bundesweit ersten offiziellen Verbandsspielbetrieb für Inklusionsmannschaften aus Fußballvereinen. Aktuell nehmen 21 Inklusionsmannschaften aus 16 Fußballvereinen in zwei Altersklassen am Spielbetrieb teil.

Niedersächsischer Fußballverband: Seit mehreren Jahren wird die "Behinderten-Fußball-Liga Niedersachsen" (BFLN) unter dem Dach des Niedersächsischen Fußballverbandes organisiert. In zwei Leistungsklassen, aufgeteilt in mehrere regionale Staffeln, spielen durchschnittlich 20 Mannschaften aus Werkstätten für behinderte Menschen, die teilweise mit einem Fußballverein kooperieren, im regulären Saisonbetrieb ihre offizielle Meisterschaft aus. Der Sieger qualifiziert sich als Niedersachsenmeister für die Deutsche Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen.

Fußballverband Sachsen-Anhalt: Der Fußballverband Sachsen-Anhalt nahm 2016 die "Förderung des Fußballs für behinderte Menschen" als Verbandsaufgabe in seine Satzung auf.

Südwestdeutscher Fußballverband: Der Südwestdeutsche Fußballverband installierte vor wenigen Jahren eine Kommission Inklusion. Im Rahmen der Arbeitsgruppe, die aus Vertretern aus den Bereichen Vereine, Werkstätten, Schulen und Versicherungen besteht, sollen Angebote für behinderte Menschen gezielt entwickelt sowie die Interessen von Menschen mit Behinderung im Verbandsgebiet vertreten werden.

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: Auf Initiative des Inklusionsbeauftragten wurde in allen 29 Fußballkreisen ein Ansprechpartner für Fragen des Behindertenfußballs installiert. Die Kreisbeauftragten für Inklusion helfen mit, dass die Projekte noch effizienter vor Ort umgesetzt werden können.

