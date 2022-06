Meisterschale für die 2. Frauen-Bundesliga

Die 2. Frauen-Bundesliga bekommt eine Meisterschale. Im Zuge der Meisterinnenehrung am Sonntag wird die neue Schale erstmals zum Einsatz kommen. Besonders zeichnet sich die Trophäe durch ihre Klarheit, Eleganz und Stabilität aus. Die fünf Rundungen symbolisieren blühende Blätter, die eine Verbindung zu aufstrebenden Talenten der Liga herstellen. Außerdem stehen die fünf Blätter für die Regionalligen, aus denen die Mannschaften in die 2. Frauen-Bundesliga aufsteigen und um das finale Ziel kämpfen - die Meisterschaft. In die Wandertrophäe sind alle Titelträgerinnen seit der Gründung der 2. Frauen-Bundesliga 2004/2005 eingraviert - also auch die Staffelsiegerinnen der zweigleisigen 2. Frauen-Bundesliga.

Am kommenden Sonntag können sowohl der aktuelle Tabellenführer SV Meppen (58 Punkte) als auch der Tabellenzweite MSV Duisburg (57 Punkte) noch die Meisterschaft holen. Während Meppen auf den Tabellenletzten Borussia Bocholt trifft, hat Duisburg den Drittplatzierten RB Leipzig zu Gast. Bereits am vergangenen Spieltag hatten SVM und MSV den Aufstieg geschafft.

In diesem besonderen Fall stehen in Meppen Marianne Finke-Holtz, Spielleiterin der 2. Frauen-Bundesliga, und DFB-Trainerin Kathrin Peter für eine mögliche Überreichung der neuen Meisterschale bereit. In Duisburg sind es Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Stephanie Weide, Vertreterin des Fußballverbandes Niederrhein.

[ag]