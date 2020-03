Meisterschaften der Junioren und Juniorinnen fallen aus

Die Deutschen Futsal-Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren fallen in dieser Saison aus. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden entschieden. Beide Meisterschaften hätten in Nordrhein-Westfalen und damit in einem Risikogebiet, in dem es bereits zu Übertragungen des Coronavirus' kam, stattfinden sollen.

Die Meisterschaft der Junioren war für den 28. und 29. März in Gevelsberg geplant. Das Pendant der Juniorinnen hätte bereits am kommenden Wochenende, 14. und 15. März, in Wuppertal stattfinden sollen. Eine Verschiebung ist aufgrund des engen Rahmenterminkalenders bei beiden Endrunden nicht möglich. Alle qualifizierten Teams wurden bereits über die Absage informiert.

Die längste Tradition hat die Deutsche Meisterschaft der C-Junioren, die 2007 erstmals ausgespielt wurde. Bei den A- und B-Junioren hätte in diesem Jahr die dritte bzw. siebte Auflage angestanden. Die Meisterschaften der B- und C-Juniorinnen werden seit 2017 ausgespielt. Zunächst wären die Teams in ihrer Altersklasse in zwei Gruppen aufeinandergetroffen. In den Halbfinalspielen und dem Finale wäre dann der jeweilige Deutsche Meister ermittelt worden.

Diese Teams hatten sich für die Endrunde qualifiziert

Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft der A-Junioren

TSG Sprockhövel, 1. FC Lok Leipzig, TuS Mayen, Freiburger FC, SG Würmersheim, Holstein Kiel

Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft der B-Junioren

Tennis Borussia Berlin, JFV Nord-West Pfalz, TSV Pattensen, SC Vorwärts-Wacker Billstedt, SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, Spvg 20 Brakel, FC Stätzling, SV Sandhausen

Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft der C-Junioren

Wedeler TSV, FC Speyer 09, SC Paderborn, Borussia Dortmund, 1. FC Magdeburg, Hertha BSC, FC Augsburg, SV Sandhausen

Teilnehmer DFB Futsal-Cup der B-Juniorinnen

Harburger TB, FC Speyer, SV Alberweiler, DFC Westsachsen Zwickau, Hamburger SV, 1.FC Union Berlin, SC Freiburg, 1.FC Köln

Teilnehmer DFB Futsal-Cup der C-Juniorinnen

SV Meppen, 1.FC Union Berlin, SGS Essen, 1.FFC Frankfurt, Karlsruher SC, Hannover 96, Magdeburger FFC, 1.FC Saarbrücken

[dfb]