Meistermacher Titz ist "Trainer der Saison"

Manchmal geht es schneller als gedacht. Der Trainer der Saison 2021/2022 in der 3. Liga steht bereits fest, ohne dass dafür ein Fan-Voting nötig war. Die vorgeschaltete Abstimmung unter den Trainern und Kapitänen der Drittligisten ist derart eindeutig ausgefallen, dass an Christian Titz kein Weg vorbei führt. Der Meistermacher vom 1. FC Magdeburg tritt als Trainer der Saison die Nachfolge von Michael Köllner (TSV 1860 München) an, der im vergangenen Jahr die Wahl gewonnen hatte.

Eigentlich entscheiden seit Jahren die sportlichen Experten aus den Klubs und die Fans gemeinsam. Der Wahlmodus ist bewährt: Die Trainer und Kapitäne der Drittligisten treffen eine fachliche Vorauswahl, die Kandidaten mit den meisten Stimmen gehen anschließend ins finale Fan-Voting. So ist es aktuell beim Spieler der Saison, so ist es normalerweise auch beim Trainer der Saison. Nicht aber in diesem Jahr.

Titz so dominant wie Thioune vor drei Jahren

Alle 19 Klubs, die nach dem Ausscheiden von Türkgücü München noch am Spielbetrieb der laufenden Saison teilnehmen, haben sich an der Wahl beteiligt. Von 38 möglichen Stimmen erhielt Titz 33. Die übrigen fünf Stimmen – darunter die beiden des 1. FC Magdeburg - verteilten sich auf fünf weitere Trainer. Die seltene Eindeutigkeit des Ergebnisses macht ein weiteres Voting hinfällig. Die Entscheidung ist damit gefallen.

Schon einmal hatte es einen solchen Fall in der 3. Liga gegeben. In der Saison 2018/2019 war Daniel Thioune ebenfalls ohne Fan-Voting zum Trainer der Saison ernannt worden, nachdem er den VfL Osnabrück überraschend zur Meisterschaft geführt hatte.

Christian Titz hat eine ähnliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Im Februar 2021 hatte der ehemalige Coach des Hamburger SV seine Aufgabe bei den zu dieser Zeit akut abstiegsgefährdeten Magdeburgern angetreten. Nach einem Stolperstart mit drei Niederlagen gelang Titz in eindrucksvoller Manier die Wende. Der Klassenerhalt war drei Spieltage vor Schluss eingetütet, die Saison schloss der FCM auf Platz elf ab.

Meisterehrung am vorletzten, Trainerehrung am letzten Spieltag

An diesen positiven Trend knüpften Titz und sein Team in der Spielzeit 2021/2022 nahtlos an. Magdeburg dominierte die 3. Liga, setzte sich bereits im ersten Saisondrittel an der Tabellenspitze fest und gab diese nicht mehr ab. Am 35. Spieltag standen Meisterschaft und Aufstieg in die 2. Bundesliga vorzeitig fest.

Die Meisterehrung mit Übergabe des Pokals an den 1. FC Magdeburg erfolgt am Samstag nach Abpfiff des Heimspiels gegen den TSV 1860 München in der MDCC-Arena. Die Ehrung des Trainers der Saison wird gemeinsam mit dem Spieler der Saison eine Woche später im Rahmen der letzten Partie des FCM beim VfL Osnabrück am Samstag, 14. Mai, durchgeführt. Schon jetzt ist klar, dass neben Titz ein weiterer Magdeburger ausgezeichnet wird, da mit Baris Atik und Amara Condé zwei Akteure des Meisters als Spieler der Saison zur Wahl stehen.

Trainer der Saison: Die bisherigen Sieger

2020/2021: Michael Köllner (TSV 1860 München)

2019/2020: Sebastian Hoeneß (FC Bayern München II)

2018/2019: Daniel Thioune (VfL Osnabrück)

2017/2018: Jens Härtel (1. FC Magdeburg)

2016/2017: Ismail Atalan (Sportfreunde Lotte)

2015/2016: Uwe Neuhaus (SG Dynamo Dresden)

2014/2015: Norbert Meier (Arminia Bielefeld)

2013/2014: Frank Schmidt (FC Heidenheim)

