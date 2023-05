Nur noch ein Sieg fehlt: Meisterschale der Frauen am Sonntag in München

Meisterehrung: Originalmeisterschale in München

Die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga kann am Sonntag (ab 14 Uhr) auf zwei Plätzen fallen: Am letzten Spieltag tritt Tabellenführer FC Bayern München (56 Punkte) gegen Tabellenschlusslicht 1. FFC Turbine Potsdam an, im Fernduell um den Titel kann aber auch der VfL Wolfsburg (54) noch Meister werden, der zu Hause den Tabellensechsten SC Freiburg empfängt. Die Originalmeisterschale wird am Standort des Tabellenführers München platziert, eine Replika ist in Wolfsburg vor Ort.

Auch die Ehrungsdelegationen werden zweifach besetzt. In München dabei sind Silke Raml, Spielleiterin der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und Vorsitzende des DFB-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball sowie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. In Wolfsburg bilden Karen Rotter, Mitglied im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball und Britta Carlson, Assistenztrainerin Frauen-Nationalmannschaft, die Delegation.

MagentaSport überträgt ab 14 Uhr alle sechs Spiele erstmals in einer Konferenz sowie in den üblichen Einzelspielen live, außerdem zeigt der BR live im Free-TV sowie im Stream über BR24.de und sportschau.de die Partie des FC Bayern München gegen den 1. FFC Turbine Potsdam.

[ag]