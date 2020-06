Meister Wolfsburg: "Aushängeschild für deutschen Frauenfußball"

Der VfL Wolfsburg hat zum vierten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger ist nach dem 2:0 gegen den SC Freiburg zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von Platz eins der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zu verdrängen. DFB.de hat Stimmen zur sechsten Wolfsburger Meisterschaft zusammengetragen.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Gratulation an den VfL Wolfsburg zur vorzeitigen Meisterschaft und einer souveränen Saison bislang ohne Niederlage. Der vierte Meistertitel in Folge ist ein toller Erfolg, der einmal mehr beweist, was möglich ist, wenn Lizenzvereine sich auch im Frauenfußball engagieren. Ich hoffe, dass in den kommenden Jahren weitere Klubs dem Vorbild des VfL, aber auch von Bayern München, das den Wolfsburgerinnen auch in dieser Saison ein harter Konkurrent war, folgen werden. Ein Engagement im Frauenfußball sollte für jeden Verein selbstverständlich sein."

Hannelore Ratzeburg, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, erklärt: "Meine herzlichen Glückwünsche zum Titelgewinn an Spielerinnen, Trainerteam und die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg. Einmal mehr unterstreicht der vorzeitige Gewinn der Deutschen Meisterschaft die nachhaltige und über Jahre professionelle Arbeit, die im Verein geleistet wird. Der vierte Titel in Folge ist ein beeindruckendes Zeichen, vor allem vor dem Hintergrund der aufgrund der Corona-Krise schwierigen Spielzeit. Der VfL konnte nach der Saisonunterbrechung nahtlos an seine Leistungen anknüpfen. Dafür gilt den Spielerinnen sowie dem Trainer- und Funktionsteam mein größter Respekt."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg meint: "Der VfL Wolfsburg und sein Team sind ein Aushängeschild für den deutschen Frauenfußball. Es ist herausragend, mit welcher Kontinuität Jahr für Jahr Erfolge gefeiert werden. Deshalb meinen herzlichen Glückwunsch für einen verdienten Titelgewinn, vor allem auch an meinen Trainerkollegen Stephan Lerch und sein gesamtes Team hinter dem Team, das die Mannschaft angesichts der Corona-Pandemie unter schwierigen Bedingungen zur erneuten Meisterschaft geführt hat. Es unterstreicht die hohe Qualität der Spielerinnen und des Trainerteams, aber auch die professionelle Arbeit, die im Verein geleistet wird."

Heike Ullrich, DFB-Direktorin Verbände, Vereine und Ligen, sagt: "Ein herzlicher Glückwunsch an den neuen und alten Deutschen Meister. Vier Titel in Folge und dazu der erneute Einzug ins Finale um den DFB-Pokal: Diese Bilanz und diese Konstanz sind beeindruckend. Die professionelle Arbeit der vergangenen Jahre, die Geschlossenheit des Vereins im Sinne der Unterstützung des Fußballs als Ganzes und die anhaltende Leidenschaft, Titel gewinnen zu wollen, sind die Basis für den Erfolg. Gerade in dieser für uns alle schwierigen Phase ist der VfL ein echtes Vorbild auf allen Ebenen."

