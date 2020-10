Meister vor den beiden Schweiz-Spielen: "Entwicklung fortsetzen"

Nach zuletzt zwei Länderspielen gegen Dänemark (0:2 und 5:4) steht für die deutsche U 16-Nationalmannschaft bereits der nächste "Doppler" an. Am 27. Oktober (ab 16 Uhr) und am 28. Oktober (ab 11 Uhr) testen die DFB-Junioren ihre Form jeweils gegen die Schweiz. Für die Partien hat DFB-Trainer Marc-Patrick Meister 22 Spieler in den Kader berufen, ebenso viele stehen auf Abruf bereit.

[dfb]

"Die beiden anstehenden Spiele gegen die Schweiz sind für unseren Jahrgang 2005 von großer Bedeutung", sagt Meister. "Nach dem Wettkampfauftakt mit den Spielen gegen Dänemark wollen wir versuchen, gegen unsere erwartungsgemäß spielstarken Gäste aus der Schweiz unsere sportliche wie auch teambezogene Entwicklung fortzusetzen."