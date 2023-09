Meister reist mit 24 Spielern nach Polen

In den Heimpartien gegen Österreich gab es für die deutschen U 16-Junioren in der vergangenen Länderspielperiode einen Sieg und eine Niederlage. Mit zwei Begegnungen in Polen im Rahmen eines weiteren Lehrgangs warten auf die DFB-Auswahl im Oktober nun weitere Gradmesser. Für die Spiele im östlichen Nachbarland hat DFB-Trainer Marc-Patrick Meister drei Torhüter und 21 Feldspieler berufen.

Der erste Vergleich mit Polen steigt am Freitag, 13. Oktober (ab 11 Uhr), in Krotoszyn, bevor sich beide Teams am Montag, 16. Oktober (ab 11 Uhr), in Jarocin erneut duellieren. Beide Orte liegen etwa mittig zwischen Posen und Breslau.

[dfb]