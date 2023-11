Meister mit 25 Spielern in die Türkei

In den vergangenen beiden Doppelländerspielen gegen Österreich und Polen gab es für die deutschen U 16-Junioren stets je einen Sieg und eine Niederlage. Im kommenden Doppelvergleich im November in der Türkei, den letzten beiden Partien des Kalenderjahres, möchte die DFB-Auswahl möglichst zweimal den Platz als Sieger verlassen. Für die beiden Länderspiele an der Türkischen Riviera hat DFB-Trainer Marc-Patrick Meister drei Torhüter und 22 Feldspieler berufen, zudem wurden elf weitere Akteure auf Abruf nominiert.

"Neben der Tatsache, dass mit der türkischen Mannschaft ein sehr spielstarker und robuster Gegner auf uns wartet, liegt der Fokus klar auf unseren eigenen Spielern", meint Meister. "Wir werden bereits erarbeitete Schwerpunkte für unser Spiel aufgreifen, wollen uns durchsetzen und gleichzeitig debütieren acht Jungs für die U 16-Nationalmannschaft. Vor uns liegen zehn Tage voll mit Fußball, diese wollen wir für Spieler und Mannschaft nutzen - und werden 'besser' wieder zurückkehren."

Beide Spiele in Manavgat

Nach dem Treffen am 13. November in Frankfurt am Main geht es einen Tag später in den türkischen Urlaubsort Manavgat. Dort stehen aber neben zahlreichen Trainingseinheiten auch die beiden Spiele an - am Samstag, 18. November, und am Dienstag, 21. November (jeweils ab 14 Uhr MEZ).

Im neuen Jahr reist die U 16 im Januar zum Wintertrainingslager ins spanische Pinatar, bevor die Mannschaft im Februar bei einem UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal antritt.

[dfb]