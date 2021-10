Meister mit 20 Spielern zur EM-Qualifikation

Vier Siege in vier Spielen verbuchten die U 17-Junioren in ihrer bisherigen Länderspielsaison. Nun wird es ernst: Vom 15. bis 27. Oktober steht in Rumänien die erste Runde der Qualifikation für die EM 2022 in Israel an. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister nominierte 20 Spieler für die Partien gegen San Marino (20. Oktober, ab 14 Uhr) und Russland (26. Oktober, ab 17 Uhr) in Buftea und das Duell gegen die rumänischen Gastgeber (23. Oktober, ab 18 Uhr) in Mogosoaia. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die zweite Runde im Frühjahr 2022. Dazu kommen die vier Gruppendritten mit der besten Bilanz gegen die beiden Erstplatzierten ihrer Gruppe.

"In Bukarest erwartet unsere Mannschaft ihr erstes Pflichtspielturnier, ab sofort geht es um die Plätze für die Eliterunde zur Europameisterschaft 2022. Wir werden alles dafür tun, um die Spielleistungen und den Gesamteindruck vom September zu bestätigen", sagt Meister zur anstehenden Aufgabe.