Meister: "Einen wirklich guten Job gemacht"

Die U 17-Nationalmannschaft hat ihre Siegesserie mit zwei Erfolgen über die Türkei fortgesetzt und das Jahr 2021 somit ungeschlagen beendet. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister erklärt im DFB.de-Interview den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft und spricht zum Jahresende ein großes Dankeschön aus.

DFB.de: Herr Meister, wie lautet Ihr Fazit zum Doppelpack gegen die Türkei?

Marc-Patrick Meister: Der gesamte Lehrgang mit den beiden Länderspielen war sehr aufschlussreich in Bezug auf die einzelnen Spieler für uns. Es liegen zwei gute Tests gegen eine starke türkische Mannschaft in Bestbesetzung hinter uns. Wir sind mit 25 Jungs angereist, von denen sich alle auf internationalem Parkett zeigen konnten. Manche von ihnen haben ihr Debüt im DFB-Trikot gefeiert und andere unsere Eindrücke aus dem Sommer bestätigt. Die Spiele waren beide sehr eng und nicht so torreich, wie die vorherigen Partien. Wir konnten das Feld zweimal verdient als Sieger verlassen, dementsprechend hatten wir eine sehr gute Woche.

DFB.de: Beide Spiele endeten mit einem 2:1 Ihrer Mannschaft. Inwieweit haben sich die Spiele trotzdem unterschieden?

Meister: Im ersten Spiel sind die Türken in Führung gegangen, in einem Moment, in dem wir sieben Wechsel an der Außenlinie vorbereitet haben. Das kann schon sehr verunsichernd für die eingewechselten Spieler sein. Die Jungs waren jedoch total stabil und haben das Spiel hintenraus gedreht. Mit gutem Angriffsfußball und einer zeitgleich guten Verteidigung lagen wir dann im zweiten Spiel zur Pause 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen und am Ende noch den Anschlusstreffer kassiert.

DFB.de: In den vergangenen Wochen haben Sie viele verschiedene Spieler zu den Lehrgängen eingeladen. Wo steht das Team aktuell?

Meister: Für den Jahrgang und die Mannschaft wird jetzt das Wintertrainingslager im Januar entscheidend sein. Wir werden in Spanien den vermeintlichen Stamm des Jahrgangs zusammenführen, dazu kommen einige Herausforderer und Konkurrenten auf den einzelnen Positionen. Wir versprechen uns hiervon, einen guten Überblick über den Jahrgang zu bekommen, spieltaktische Dinge auszuprobieren und natürlich als Mannschaft weiter zusammenzurücken.

DFB.de: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Was sind Ihre Wünsche für das kommende Jahr?

Meister: Unser größter Wunsch ist es, dass alle Jungs gesund bleiben und weiter ohne Verletzungen in den Vereinen spielen können. Die Jungs haben in den letzten Monaten gezeigt, dass sie zum einen sehr gerne zu den Lehrgängen der Nationalmannschaft kommen, und zum anderen, dass sie in der Lage sind, Teil einer funktionierenden, erfolgreichen und fußballerisch guten Mannschaft zu sein. Wir nehmen die Jungs beim Wort, wenn sie sagen: "Wir wollen nicht nachlassen." Mit dem Vier-Nationen-Turnier in Duisburg und der EM-Qualifikation in Bukarest liegen nun zwei tolle Turniere hinter uns, bei denen wir zum ersten Mal in einem Turniermodus gespielt haben. Alle Beteiligten haben hier wirklich einen guten Job gemacht. Entsprechend ist das die Basis, worauf wir im neuen Jahr aufbauen werden.

DFB.de: Die beiden Spiele waren somit ein toller Jahresabschluss?

Meister: Genau. Wir haben mit der Mannschaft alle neun Spiele in diesem Jahr gewonnen. Unter entsprechenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen konnten gegen die Türkei auch wieder die Eltern im Stadion mit dabei sein. Den Jungs hat das unheimlich viel Kraft gegeben. In diesem Jahrgang haben wir von den Vereinstrainern, der Elternschaft und allen Menschen, die um die Spieler herum sind, viel Unterstützung bekommen. Wir hoffen natürlich, dass das auch im neuen Jahr so bleibt. Als Trainer möchte ich dafür ein großes Dankeschön aussprechen.

