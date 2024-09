Meister: "Eine Mannschaft entwickeln"

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat zum Start in die Länderspielsaison doppelt gegen Österreich getestet. In Landshut gab es für das neuformierte Team einen deutlichen Sieg (5:0) und eine knappe Niederlage (1:2). Im DFB.de-Interview spricht Trainer Marc-Patrick Meister über die ersten beiden Spiele und die Erkenntnisse des Lehrgangs.

DFB.de: Wie fällt Ihr Fazit nach den ersten beiden Spielen der neuen Länderspielsaison aus?

Marc-Patrick Meister: Sehr gut, dieses Mal waren zwölf neue Spieler dabei, die das erste Mal für Deutschland gespielt haben. Für uns war es wichtig, diese mit dem Spielniveau und internationalen Wettkampf zu konfrontieren. Gleichzeitig wollen wir aber auch eine Mannschaft entwickeln.

DFB.de: Sie sind mit dem Team in die nächste Jahrgangsstufe aufgerückt und kennen deshalb einige Ihrer Spieler schon, wie nehmen Sie den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams wahr?

Meister: Den Konkurrenzkampf spüren die Jungs mit Sicherheit, in erster Linie geht es aber darum, die Neuankömmlinge zu unterstützen. Wir wollen es ihnen so leicht wie möglich machen. Dabei helfen natürlich auch die Spieler, die schon ein oder zwei Länderspieleinsätze absolviert haben. Die neuen Spieler können unserem Spiel und der Mannschaft mit ihrer Energie, Neugier und Power einiges geben.

DFB.de: Das erste Spiel gegen Österreich hat die Mannschaft deutlich gewonnen, was lief dort besonders gut?

Meister: Wir haben uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt und aus diesen fünf schöne Tore erzielt. Defensiv sind wir stabil und hinter dem Ball sehr konsequent aufgetreten. Im Laufe des Spiels haben wir dann gar nichts anbrennen lassen.

DFB.de: Das zweite Spiel hat das Team unglücklich in der Nachspielzeit verloren. Wie groß war der Unterschied zum ersten Spiel?

Meister: Insgesamt sind wir dominant aufgetreten und haben uns ein Chancenplus erarbeitet, diese aber nicht genutzt. Spätestens in der zweiten Halbzeit hätten wir in Führung gehen müssen. Ich glaube, mit mehr Sauberkeit und Genauigkeit am Ball bekommen wir noch mehr Chancen, um dann unsere Tore zu erzielen.

DFB.de: Sie haben ihre Startelf im zweiten Spiel auf sechs Positionen verändert. Mit welchen Schlüssen gehen sie aus dem Spiel?

Meister: Alle Spieler kamen zum Einsatz, das war wichtig für uns und die Jungs, die in ihrer Entwicklung sind. Wir im Trainerteam entscheiden immer mit maximaler Überzeugung – ob Nominierung oder Aufstellung. Die eingesetzten Spieler haben sich ihren Startplatz im Training verdient . Die Schlüsse nach dem Spiel sind sehr individuell, aber jeder weiß, was gut war und was er verbessern muss.

DFB.de: Welche Erkenntnisse nehmen sie aus diesem Lehrgang für den nächsten im Oktober mit?

Meister: Die Spieler gehen jetzt wieder zurück in ihre Vereine und machen dort die nächsten Schritte. Direkt nach dem Spiel haben wir den Kontakt mit den Trainern aufgenommen und alles Wichtige der vergangenen Tage mit ihnen besprochen. Die Sichtung läuft direkt wieder an, da sich die U 16-Saison mitten in der Hinrunde befindet. Wir freuen uns dann im Oktober auf die zwei Auswärtsspiele in Polen.