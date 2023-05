Meister Bielefeld kehrt in die Siegspur zurück

Am 2. Spieltag der Hauptrunde der Sonderspielrunde hat der Deutsche Meister Arminia Bielefeld mit dem 2:1 bei RB Leipzig seinen ersten Dreier eingefahren. Hannover 96, VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg sind noch ohne Makel.

In der "Liga A" spielen die beiden Erstplatzierten der Vorrundengruppen zusammen mit den vier Teilnehmern der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sechs Gruppensieger aus. Die 24 Mannschaften der "Liga A" sind in sechs Vierergruppen eingeteilt, in der "Liga B" treten die anderen 22 Vorrundenteilnehmer in drei Vierergruppen und zwei Fünfergruppen gegeneinander an. Die weiteren beiden Spieltage werden am 14. und 21. Mai (jeweils ab 11 Uhr) ausgetragen.

2. Spieltag der Liga A

Gruppe A: VfL Bochum - Preußen Münster 3:2, Niendorfer TSV - FC Hansa Rostock 1:1

Gruppe B: Hertha BSC - Stuttgarter Kickers 1:2, TSV 1860 München - SV Darmstadt 3:1

Gruppe C: VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3:3, FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 3:4

Gruppe D: RB Leipzig - Arminia Bielefeld 1:2, Bayern München - Hannover 96 0:2

Gruppe E: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1, Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (28. Mai, 11 Uhr)

Gruppe F: 1- FC Köln - Chemnitzer FC 1:1, Karlsruher SC - TSG Hoffenheim 0:1

2. Spieltag der Liga B

Gruppe A:SV Deutz 05 - FC-Astoria Walldorf 5:0, FC Augsburg - FC Hennef 05

Gruppe B: Sportfreunde Siegen - SV Meppen 1:4, Hamburger SV - SC Fortuna Köln 2:2

Gruppe C: SpVgg Unterhaching - FC Erzgebirge Aue 4:1, 1. FC Union Berlin - SSV Jahn Regensburg 6:3

Gruppe D: 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden 5:4, 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach 2:6 (beide Mittwoch), Borussia Mönchengladbach - 1. FC Magdeburg 3:0, SC Freiburg - 1. FC Saarbrücken 5:1

Gruppe E: FC St. Pauli - FC Carl Zeiss Jena 2:2, SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf 1:2 (beide Mittwoch), Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli 1:1, SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 3:1

[dfb]