Mehr als neun Millionen sehen deutschen Sieg bei RTL

Durchschnittlich 8,29 Millionen Zuschauer haben am Dienstagabend bei der Liveübertragung des deutlichen 6:1-Heimerfolgs der deutschen Nationalmannschaft im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland bei RTL eingeschaltet. In der Spitze sahen beim Abschluss des Länderspieljahres 2019 in Frankfurt am Main sogar 9,18 Millionen Fans zu. Der Marktanteil betrug 28,3 Prozent.

Beim Spiel gegen Belarus am Samstagabend hatten im Schnitt sogar 8,59 Millionen das 4:0 des DFB-Teams auf dem Kölner Sender verfolgt.