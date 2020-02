Mehr als eine Million Tickets für die EURO 2020 auf Mobiltelefonen

In Sachen Nachfrage für Eintrittskarten ist die UEFA EURO 2020 bereits jetzt die bis dato größte Europameisterschafts-Endrunde – mehr Fans als je zuvor bot sich die Chance auf Spiele vor ihrer Haustüre. Die Fans werden ihre Karten über ein brandneues Blockchain-basiertes System für E-Tickets erhalten, das für einen erleichterten und sicheren Zugang zum Stadion sorgt.

Durch einen QR-Code, der erst per Bluetooth aktiviert wird, wenn sich der jeweilige Karteninhaber in der Nähe des Stadions befindet, gewährleistet das System eine sichere Bereitstellung der Tickets und trägt dazu bei, die Kopie und Vervielfältigung von Eintrittskarten zu verhindern. Dieses E-Ticketing-System wurde bei der Endphase der Nations League im Juni 2019 zum ersten Mal erfolgreich angewandt, als für vier Partien mehr als 110.000 Eintrittskarten (80 Prozent des Gesamtkontingents) auf Mobiltelefonen bereitgestellt wurden.

28,3 Millionen Ticketanfragen

Fans, die Tickets für die EURO 2020 in der Verkaufsphase im Dezember 2019 oder in einer späteren Phase erworben haben, werden ihre Eintrittskarten als E-Tickets über die dafür vorgesehen App erhalten. Die App kann ab Ende Mai 2020 auf Android- und iOS-Smartphones heruntergeladen werden. Die E-Tickets werden spätestens sieben Tage vor dem jeweiligen Spiel in der App bereitgestellt. Die UEFA geht davon aus, dass für die insgesamt 51 Spiele mehr als eine Million Eintrittskarten als E-Tickets bereitgestellt werden.

Mit insgesamt 28,3 Millionen Ticketanträgen ist die EURO 2020 offiziell die nachfragestärkste EM-Endrunde aller Zeiten. Es gingen Anträge aus mehr als 200 Ländern ein, weshalb ein E-Ticket-System die Verteilung der Eintrittskarten wesentlich erleichtern wird. Darüber hinaus möchte die UEFA für eine nachhaltige EURO 2020 sorgen – mit über einer Million E-Tickets wird die Zahl der Papiertickets im Vergleich zu früheren Endrunden stark verringert. Die Fans haben ihrerseits den Vorteil, dass sie ihre Eintrittskarten über die App bequem an ihre Gäste weiterleiten können, was den Zutritt zum Stadion erleichtern wird.

Fans mit "Follow My Team"-Karten erhalten ihre E-Tickets, nachdem sich ihre Mannschaft für das betreffende Spiel qualifiziert hat. Die Möglichkeit, E-Tickets kurz vor dem Spieltag bereitzustellen, erleichtert den Zuschauern die Anreise, da sie keine Abholstellen mehr aufsuchen müssen, um Ticket-Voucher einzutauschen. Nachdem sie ihre Tickets heruntergeladen haben, müssen die Fans in Stadionnähe lediglich Bluetooth aktivieren und sicherstellen, dass ihre Smartphones aufgeladen sind.

[uefa]