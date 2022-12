"Mehr als ein Spiel": Vorleben statt vorgeben

Das Jahr geht zu Ende. Die WM, die für so viele Diskussionen gesorgt hat, ist vorbei. Das neue Jahr beginnt in wenigen Tagen. Zeit, um kurz innezuhalten, zurückzublicken – aber vor allem, um einen Blick nach vorne zu werfen!

Denn die Zukunft des Fußballs steht mehr denn je zur Diskussion. Wie geht es mit dem Profisport weiter? Und noch wichtiger: Wo steht der Amateursport? Wo findet er seinen Platz? Und wie können wir unseren Sport so gestalten, dass er auch in Zukunft nachhaltig positiv wirkt?

Energiesparlampen und Mikroplastikfilter

All diese Fragen hat Moderator Nils Straatmann seinen Gästen gestellt – und sie haben zum Teil kritische Antworten gefunden. Lea Wippermann und Antje Blumhagen von Vorwärts Spoho 1998 aus Köln geben Tipps, wie man sich im Verein um die Ecke engagieren und schon mit wenig Geld und einfachem Einsatz den eigenen Club grüner, nachhaltiger und vor allem zukunftsfähiger gestalten kann. Von Energiesparlampen über Mikroplastikfilter, Fair-Trade-Kleidung und Bewusstseinsbildung ist alles dabei. Klingt sperrig, ist aber gar nicht so schwer. Das sagen die Expertinnen, die selbst zu den Vorbildern, zu den Leuchttürmen in diesem Bereich zählen: Neben vier weiteren Vereinen wurde Vorwärts Spoho neulich mit dem Zukunftspreis des "Fußball stiftet Zukunft e.V.“ ausgezeichnet. Das Stiftungsnetzwerk, dem auch die drei DFB-Stiftungen angehören, vergab den Preis für besonders zukunftsweisende Initiativen aus deutschen Amateur-Fußballvereinen in diesem Jahr zum ersten Mal.

Neben Tipps und Tricks sprechen die beiden über den jüngst vom DFB vorgestellten Nachhaltigkeitsplan "Gutes Spiel" und die EM 2024, bei der Nachhaltigkeit zu den Kernthemen gehören soll.

Eine neue Folge "Mehr als ein Spiel“, die zum Nachdenken – und vor allem zum Nachahmen anregt. Reinhören lohnt sich.

[dfb]