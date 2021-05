"Mehr als ein Spiel": Täter-Opfer-Begegnung im Podcast

In Folge drei des Podcasts "Mehr als ein Spiel“ der DFB-Stiftungen kommt es zu einer emotionalen Täter-Opfer-Begegnung. Der 33 Jahre alte Omar Oumari aus Berlin und der 34-jährige Christoph Rickels aus Niedersachsen engagieren sich viele Jahre nach schicksalhaften Momenten dafür, das Ausufern der Gewalt in unserer Gesellschaft zu stoppen.

Rickels wird 2007 nach einem harmlosen Flirt in einer Diskothek in Aurich von dem eifersüchtigen Freund mit einem Fausthieb niedergestreckt. Bis heute lebt er mit einer 80-prozentigen Schwerbehinderung. Oumari zückt 2011 bei einer Schlägerei in Berlin sein Messer, sticht zu, so fatal, dass ein anderer Mensch sein Leben verliert. Beide vereint heute, dass sie mit inspirierender Entschlossenheit darum kämpfen, diesen einen Moment nicht den Rest ihres Lebens bestimmen zu lassen. Und beide unterstützen die Resozialisierungsinitiative der DFB-Stiftung Sepp Herberger, die 2019 als Europas bestes Breitensportprojekt ausgezeichnet wurde.

"Sozialem Engagement eine Plattform geben"

Im Podcast der DFB-Stiftungen dreht sich alles um die Geschichten des Fußballs, die außerhalb des Platzes passieren. "Menschen, die sich mit den Mitteln des Fußballs sozial, gesellschaftlich und kulturell engagieren, arbeiten meist im Hintergrund", sagen Olliver Tietz von der DFB-Kulturstiftung und Tobias Wrzesinski von den DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger. "Wir wollen ihren Anliegen und Geschichten eine Plattform geben." Der Podcast wird moderiert von Düzen Tekkal und Nils Straatmann und richtet sich auch an Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich in sozialen Sportprogrammen aktiv sind.

Nach Champions-League-Sieger Leon Goretzka und Bundespolitiker Lars Klingbeil, die in der Doppelfolge zum Auftakt talkten, sind nun Omar Oumari und Christoph Rickels Gäste des DFB-Stiftungspodcast "Mehr als ein Spiel". Und auch Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich kommt zu einem Gastauftritt. Zu hören ab heute auf Spotify, direkt auf DFB.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.

[th]