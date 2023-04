"Mehr als ein Spiel": Podcast-Großmeister Felix Kroos zu Gast

In Berlin ist er zur Legende geworden. In Bremen hätte er nach einem Arterienriss beinahe sein Leben verloren. Und in Rostock reifte er zu einem der besten Nachwuchsspieler seines Jahrgangs: Felix Kroos. Er ist nicht nur ein super Kicker. Sondern auch ein Vorreiter in digitaler Kommunikation. Smart auf Twitter, frech im Podcast "Einfach mal Luppen", gemeinsam mit seinem Bruder, dem Weltmeister Toni Kroos. Und ähnlich wie ihr Kindheitsverein, der Greifswalder FC – der gerade bei den Sepp Herberger Awards in der Kategorie Fußball Digital für seinen Onlineauftritt abgeräumt hat.

Diesmal also lädt der Podcast "Mehr als ein Spiel" zu einer Zeit- und Deutschland-Reise ein. Zu Felix Kroos' Anfängen mit Vater und Bruder beim GFC und Hansa Rostock. Zu seinem vermeintlichen Durchbruch bei Werder Bremen, wo er sein Startelfdebüt ausgerechnet im Champions-League-Spiel gegen Tottenham gab. Wo man ihm im Krankenhaus Links der Weser das Leben rettete. Und schließlich reisen wir zurück nach Köpenick, zu Union und schließlich in die Gegenwart. Wenn Felix erzählt, wie seine knackenden Gelenke auch nach der Karriere die Kinder wecken. Und wie wichtig auch der Auftritt neben dem Platz geworden ist, etwa durch "Einfach mal Luppen". Das Digitale bestimmt die Zukunft des Fußballs. Dabei hat Felix seine Wurzeln nie vergessen. Denn für das Herz ist es egal, ob es der fünfte Champions-League-Titel in Folge ist. Oder der Aufstieg mit Union Berlin in die Bundesliga. Oder das Finaltor beim U 8-Hallenturnier in Süderholz.

"Mehr als ein Spiel" - der Podcast der DFB-Stiftungen ist den sozialen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Facetten des Fußballs gewidmet. Moderator Nils Straatmann trifft interessante Gäste, die eines gemeinsam haben: Sie alle glauben daran, dass der weltweit beliebteste Sport mehr ist als ein Hobby oder Spitzensport. Wie immer gilt: Reinhören lohnt sich.

[dfb]