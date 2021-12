"Mehr als ein Spiel" – mit Otto Rehhagel

Das erste Jahr des Podcast der DFB-Stiftungen neigt sich dem Ende zu. In der letzten Folge des ersten Jahres darf Moderator Nils Stratmann noch einmal einen Gast begrüßen, der unglaublich viel erlebt hat und wie kein Zweiter darüber zu berichten weiß: Otto Rehhagel.

52 Jahre Fußballgeschichte. Über ein halbes Jahrhundert auf und am Spielfeld. Otto Rehhagel teilt mit uns seine Weisheiten. Da geht es nicht nur um das Spiel zwischen den vier Aluminiumpfosten. Es geht um seine Kindheit in den Straßen im Essener Stadtteil Altenessen, kurz nach dem Krieg, als die Tore noch aus Steinen waren. Es geht um den Sport, der half, die Träume des jungen Otto Rehhagel zu verwirklichen. Um den Fußball als Weltreise, Melting Pot der Kulturen. Und um das, was das Leben den Trainer gelehrt hat: "Das Wichtigste im Leben ist, dass man begreift, dass so ein Leben nicht ewig dauert."

"Herausforderung des Lebens ist Umgang mit anderen Menschen"

Der dreifache deutsche Meistertrainer und Träger des Bundesverdienstkreuzes erzählt vom frühen Tod seines Vaters. Von der Liebe seiner Mutter und wie sie ihn geprägt hat. Von Gesprächen mit Gefängnisinsassen, vom Umgang mit besonderen Charakteren in seinen Kadern. Und er spricht von außergewöhnlichen Fähigkeiten und Konstellationen. In Bremen, in Kaiserslautern, in Griechenland. Und natürlich findet er – wie immer – die einfachen, klaren Worte: "Krieg gibt Tote. Mehr nicht … Die große Herausforderung des Lebens ist der Umgang mit den anderen Menschen."

König Otto, Rehakles, der völlig unwahrscheinliche Europameister mit Griechenland, hat diese Herausforderungen in seinen 83 Lebensjahren immer wieder gemeistert. In dieser Weihnachtsfolge lässt er uns an seinen Erlebnissen teilhaben. Reinhören lohnt sich!

Hinter "Mehr als ein Spiel" stehen die drei DFB-Stiftungen Sepp Herberger, Egidius Braun und die DFB-Kulturstiftung. "Wir wollen eine Plattform sein, für Menschen, die sich mit den Möglichkeiten des Fußballs sozial, gesellschaftlich und kulturell engagieren. Dabei wollen wir die Menschen, für die wir uns engagieren, und diejenigen, die sich mit uns engagieren, zu Wort kommen lassen, um voneinander zu lernen und neue Impulse zu geben", so die Geschäftsführer Tobias Wrzesinski und Olliver Tietz.

