Mehr als ein Spiel: Im Jahr nach der Ahr

Sonst sieht man sie auf dem Platz, mit Engagement, laut und manchmal wild gestikulierend. Heute sind beide vor allem sprachlos. Etwas mehr als anderthalb Jahre nach der Flutkatastrophe sind die Nationalspieler Jonas Hofmann und Florian Neuhaus im Ahrtal unterwegs, dort wo das Wasser am schlimmsten wütete.

Am Ende waren auch noch die Wohnwagen schuld. Die mitgerissen von den Wassermassen den Durchlauf an jedem Brückenkopf blockierten. Bis ein Wohnwagen barst - oder die Brücke. Riesige Wellen wälzten sich durch das Tal und rissen mit sich, was im Weg stand. Immer wieder bleiben die beiden stehen, um sich vor Augen zu führen, was hier damals geschehen sein muss. Die Spuren sieht man überall. Hier in Ahrweiler, wo heute herrlicher Sonnenschein alles erstrahlen lässt, eine Urlaubsregion vom Feinsten.

Die Arbeit muss weitergehen

"Mehr als ein Spiel" - der Podcast der DFB-Stiftungen ist den sozialen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Facetten des Fußballs gewidmet. Der Moderator Nils Straatmann trifft interessante Gäste, die eines gemeinsam haben: Sie alle glauben daran, dass der weltweit beliebteste Sport mehr ist als ein schönes Hobby oder ein weltweit begeisternder Spitzensport. Diesmal besuchen die Gladbacher Nationalspieler Jonas Hofmann (30) und Florian Neuhaus (26) ein Jahr nach der Flutkatastrophe das Ahrtal.

Da wo einst der große Kinderspielplatz war, steht jetzt ein ein Indoor-Spielplatz, das "Kinderpahradies". Zum großen Teil gestiftet von der Stiftung der Nationalmannschaft, die von der DFB-Stiftung Egidius Braun verwaltet wird. Hier, zwischen Hüpfburg und Piratenschiff, herrscht immer Trubel, ein Stück Normalität. Und die beiden Fußballer sind heute hier, um den nächsten Scheck zu übergeben, damit die Arbeit weitergehen, eine neue Heizung installiert werden kann.

Zuletzt hören wir Jonas Hofmann noch mal mit Moderator Nils Straatmann allein. Wenn er von der Verantwortung als Nationalspieler erzählt. Von der verkorksten WM und dem Moment, als er das letzte Mal geweint hat - und darüber, ob man für die Hymne ein guter Sänger sein muss. "Mehr als ein Spiel" - reinhören lohnt sich.

[dfb]