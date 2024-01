"Mehr als ein Spiel": Die (vorerst) letzte Folge

Nach knapp drei Jahren und 38 Folgen endet eine eindrucksreiche Serie von Gesprächen über die soziale, politische und karitative Seite des Fußballs. "Mehr als ein Spiel", der Podcast der DFB-Stiftungen, geht in eine Pause und wird künftig noch erscheinen, aber nur noch zu ausgewählten Anlässen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf schloss vor knapp vier Wochen die Reihe der Gäste ab. In der letzten Podcast-Folge geht es nun um einen Rückblick.

Und wer eignet sich da besser als Gesprächsgast als Nils Straatmann, der Moderator aller 38 Folgen? Interviewt von Daniel Sprügel, der mit seinem Team von Maniac Studios für die Produktion der Aufnahmen verantwortlich war. Gemeinsam mit Daniel schaut Nils zurück auf die Anfänge, noch vor der ersten Folge: Wie kam es eigentlich zu "Mehr als ein Spiel"? Was waren die Erwartungen? Wurden sie erfüllt? Wie war das, gleich im ersten Gespräch Spitzenpolitiker Lars Klingbeil und Nationalspieler Leon Goretzka zu Gast zu haben und dabei in Leons Wohnzimmer zu Gast zu sein? Und gleich in der nächsten Folge ein lebenslang geschädigtes Gewaltopfer und einen ehemaligen Gewalttäter, der jahrelang in Haft war, gegenüberzustellen?

Welche Tipps zur Einschulung gibt Phillip Lahm?

Welche waren die schönsten Folgen? Welche die Spannendsten, die Überraschendsten? Und was ist eigentlich so passiert, wenn das Mikrofon aus war? Welche Gemälde hängen bei Toni Schumacher überm Küchentisch? Welche Tipps zur Einschulung gibt Phillip Lahm? Und bleibt man eigentlich in Kontakt nach so intensiven Gesprächen im Podcast?

Es ist eine Folge geworden, die die drei Jahre Revue passieren lässt und einlädt, sich vergangene Folgen noch mal anzuhören. Und vielleicht Teil der tollen Projekte der DFB-Stiftungen zu werden - als Unterstützer und Unterstützerinnen oder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Reinhören lohnt sich. Mitmachen auch. Bei Interesse gibt es alles Wichtige zu den Stiftungen hier.

Und natürlich soll hier auch Platz sein für ein herzliches Dankeschön an die Mitwirkenden:

Daniel Sprügel und sein gesamtes Team von Maniac Studios

Raphael Brinkert und sein Team von Brinkert&Lück

Srecko Vucur von We Play Forward

Nils Straatmann

Düzen Tekkal

Sowie Danke an die "Mehr als ein Spiel"-Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, u. a. Leon Goretzka, Lars Klingbeil, Philipp Lahm, Célia Šašić, Toni Schumacher, Tabea Kemme, Robin Gosens, Martina Voss-Tecklenburg, Charlene Giesert, Otto Rehagel, Alon Meyer, Sascha Stegemann, Oliver Bierhoff, Jürgen Klinsmann, Lena Lattwein, Josy Henning, Hansi Flick, Thomas Hitzlsperger, Dr. Markus Merk, Felix Kroos, Tugba Tekkal, Bernd Neuendorf.

[th]