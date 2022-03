Mehr als 800.000 WM-Tickets verkauft

In der ersten Verkaufsphase für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 haben Fans weltweit über 800.000 Tickets für das größte Fußballfest der Welt ergattert. Nach der "Verkaufsperiode mit anschließender Ziehung" bestätigte auch die kurze "Verkaufsperiode solange Vorrat" das große Interesse von Fans aus der arabischen Region und der gesamten Welt.

Die enorme globale Nachfrage belegt auch ein Blick auf die zehn Länder, in die am meisten Tickets verkauft wurden: Katar, USA, England, Mexiko, Vereinigte Arabische Emirate, Deutschland, Indien, Brasilien, Argentinien und Saudiarabien.

Nächste Ticketchancen ab 5. April

Einzeltickets insbesondere für das Eröffnungsspiel und das Finale waren besonders beliebt. Begehrt waren aber auch Teamserien und Vier-Stadion-Ticketserien. Insgesamt sicherten sich Fans 804.186 Tickets für die Spiele vom 21. November bis 18. Dezember in Katar.

Fans, die in der ersten Verkaufsphase leer ausgegangen sind, haben in der nächsten "Verkaufsperiode mit anschliessender Ziehung", die am 5. April um 11 Uhr MEZ (12 Uhr Doha-Zeit) nach der Endrundenauslosung auf FIFA.com/tickets beginnt, die nächste Chance, sich Karten für das Turnier zu kaufen.

Nachdem die meisten WM-Startplätze vergeben sind, werden bei der WM-Endrundenauslosung am Freitag (ab 18 Uhr, live in der ARD) die Teams in die einzelnen Gruppen gezogen. Danach wissen die Fans bei ihrer Ticketbestellung, wann und wo ihr Team spielt. Die Auslosung kann auch auf FIFA.com und in den sozialen Medien auf Twitter, Facebook und Instagram verfolgt werden.

