Mehr als 750.000 Euro Spenden bei Benefizspiel

Das Benefizturnier "Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs" in Trier zu Gunsten der Geschädigten der Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war ein voller Erfolg. Nach Turnierende konnten bereits mehr als 750.000 Euro als Spenden generiert werden.

Auf dem Spielfeld traf eine Auswahl der DFB-All-Stars, die LOTTO-Elf Rheinland-Pfalz und die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft aufeinander - mit dem gemeinsamen Ziel Spenden zu generieren.

3000 Zuschauer in Trier

Nationalspieler Robin Koch von Leeds United, der von 2009 bis 2015 in den Jugendteams und der Oberligamannschaft von Eintracht Trier spielte, hatte zu dem Fußballturnier eingeladen. Die Schirmherrschaft übernahm Rheinland-Pfalzs Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Einnahmen kommen vollumfänglich den Geschädigten der Flutkatastrophe zugute, darunter eine Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger über 100.000 Euro.

Knapp 3000 Zuschauer kamen am Mittwochabend ins Moselstadion in Trier, um das Turnier live zu verfolgen und die gute Sache zu unterstützen. Auf dem Feld konnten viele ehemalige Spieler*innen bestaunt werden, für die DFB-ALL-Stars waren unter anderem Guido Buchwald, Marcell Jansen, Jens Nowotny, Renate Lingor, Lena Lotzen und Roman Weidenfeller am Ball. Betreut wurden die DFB-Auswahl durch den dreimaligen Meistertrainer Otto Rehhagel. Für die LOTTO-Elf schnürten des weiteren Hans-Peter Briegel, Dariusz Wosz und David Odonkor ihre Fußballschuhe. Geleitet wurde das Benefizspiel durch den dreimaligen Weltschiedsrichters Dr. Markus Merk.

Viele Tore bei Spielen für den guten Zweck

Gespielt wurden drei Partien über je 35 Minuten. Im ersten Spiel trafen die DFB-ALL-Stars auf die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft, die im Vorfeld des Benefizturniers bereits 400.000 Euro für das Spendenkonto generierten. Marcell Jansen eröffnete den Torreigen des Abends mit einem satten Schuss von der Strafraumkante und traf zum 1:0 für die DFB-All-Stars (10.), die nach weiteren Toren durch Christian Träsch und Philipp Wollscheid das Spiel am Ende mit 3:0 für sich entscheiden konnten.

Nach einer kurzen Pause ging es mit der Partie zwischen der deutschen Bürgermeister-Nationalmannschaft und der LOTTO-Elf weiter, die den Veranstaltern vor Beginn einen Spendencheck über 10.000 Euro überreichten. Die mit ehemaligen Profis gespickte LOTTO-Elf lies nichts anbrennen und gewann die Partie am Ende mit 8:0.

In der dritten und letzten Partie ging es nun also um den Turniersieg. Wieder war es Marcell Jansen, der die DFB-All-Stars in Führung brachte (3.). Die LOTTO-Elf konnte einiges entgegensetzten, musste sich aber nach einem unterhaltsamen Spiel mit 2:5 geschlagen geben.

Voss-Tecklenburg: "Es ist ein Herzensanliegen, hier zu sein"

Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war ebenfalls zu Gast in Trier: "Ich habe Freunde und Bekannte, die selbst von der Katastrophe betroffen sind. Durch die Bilder und auch den Besuch vor Ort war ich richtig vom Elend und der Zerstörung betroffen. Es ist ein Herzensanliegen, heute hier zu sein und ein Signal nach draußen zu senden."

Am Spielfeldrand für die LOTTO-Elf stand Hans-Peter Briegel, Europameister von 1980: "Wir versuchen immer zu gewinnen mit der LOTTO-Elf, heute ist das aber zweitrangig. An erster Stelle steht, dass wir dabei helfen können, Spenden für die Flutopfer hier in der Region zu generieren."

Auch nach dem Ende des Benefizturniers kann weiter über Deutschlands größte Spendenplattform betterplace.org. gespendet werden. Betterplace ermöglicht ein sicheres, schnelles und einfaches Spenden für alle, die unterstützen wollen.

