Mehr als 10.000 Tickets fürs Wales-Spiel in Sinsheim verkauft

Jetzt schnell zugreifen: Am Freitag, 27. Oktober (ab 17.45 Uhr), trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in ihrem zweiten Heimspiel der UEFA Women's Nations League in Sinsheim auf Wales. Bereits jetzt sind mehr als 10.000 Eintrittskarten für das Länderspiel in der PreZero-Arena verkauft worden. Sie können weiterhin im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Über die Nations League zu Olympia 2024

Das Heimspiel gegen die Waliserinnen, die aktuell Platz 29 der FIFA-Weltrangliste belegen, wird für die DFB-Frauen das dritte Gruppenspiel des neu eingeführten UEFA-Wettbewerbs. Die weiteren Gruppengegner der Deutschen sind Dänemark und Island. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Finalrunde der Top-Vier-Nationen, die vom 21. bis 28. Februar 2024 ausgetragen wird.

Die beiden Finalisten der UEFA Women's Nations League qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für das Olympische Fußballturnier 2024. Erreichen die Französinnen das Endspiel, erhält der Drittplatzierte das noch offene Olympiaticket.

[dfb]