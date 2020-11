Meet & Greet mit Nationalspieler gewinnen

Auch im November bleiben die Tribünen bei den Länderspielen unserer Nationalmannschaft leer. Auf Kontakt mit der Mannschaft muss allerdings nicht gänzlich verzichtet werden. Denn im Rahmen der Abstellungsperiode ermöglicht der Fan Club Nationalmannschaft einem Fan ein virtuelles Meet & Greet mit einem unserer Nationalspieler.

Hier geht's zum Gewinnspiel!

Mit etwas Glück wirst du am 13. November 2020 mit einem unserer Nationalspieler verbunden. Per Webcam könnt ihr euch über alles austauschen, was du schon immer über die Nationalmannschaft wissen wolltest. Ob zu Karriere-Highlights, den Kollegen in der Mannschaft oder den Hobbys außerhalb des Platzes – lass' deiner Kreativität freien Lauf.

Einsendeschluss ist der 10. November. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg!

[jh]