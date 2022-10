Medienrechte-Vertrag: "Sehr guter Tag für die Vereine der 3. Liga"

Bewährte Partner, höhere Erlöse: Das Medienrechte-Paket der 3. Liga für die Spielzeiten 2023/2024 bis 2026/2027 ist vergeben. MagentaSport zeigt auch künftig alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Der zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, und Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga, haben sich im Rahmen der Pressekonferenz zum neuen Medienrechte-Vertrag geäußert. DFB.de hat mitgeschrieben.

Peter Frymuth über…

… den neuen Rechtevertrag: Es ist ein sehr guter Tag für die Vereine der 3. Liga - und ein verdienter Tag. Die Klubs der 3. Liga haben über viele Jahre intensiv gemeinsam mit dem Ausschuss 3. Liga daran gearbeitet, diese Entwicklung voranzutreiben und die TV-Partner zu unterstützen, um die 3. Liga auch außerhalb der Spiele attraktiv zu machen.

… die Verantwortung der Vereine: Ein Stück weit ist dieses positive Ergebnis nun auch Verantwortung für die Klubs, diese wirtschaftliche Stabilität umzusetzen. Wir haben alle in Erinnerung, dass in den vergangen Spielzeiten Schatten auf die Liga geworfen wurden. Daraus würde ich eine gemeinsame Verantwortung ableiten, auch dieses Thema weiter intensiv zu begleiten.

… die Folgen für die TV-Zuschauer*innen: Trotz des Verzichts auf die Montagsspiele sind die Vermarktung und die Erlöse sehr positiv. Für diejenigen, die die 3. Liga im TV sehen wollen, ist es bemerkenswert, dass man nur einen Partner hat. Auch strukturell sind wir da auf einem guten Weg.

Holger Blask über…

… den Ausschreibungsprozess: Wir sind gerade in gesellschaftlich und wirtschaftlich schweren Zeiten. Unser Dank gebührt allen Medienunternehmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt haben. Dies ist das Ende eines dreimonatigen Weges, der Prozess läuft aber insgesamt schon viel länger: Der Austausch mit den Medienunternehmen und der Liga läuft bereits seit gut einem Jahr.

… die künftigen Partner: Wir haben auf Basis des Spielplans sehr intensiv über Rechtepakete nachgedacht und drei Szenarien angeboten. Nach der Auktion ist ein eindeutiges Ergebnis entstanden: MagentaSport hat alle Spiele live und exklusiv erworben. Das zeigt das große Commitment von MagentaSport. Abonnenten brauchen weiter nur ein Abo, mindestens zehn Spiele der Saison werden frei empfangbar gezeigt. ARD und ZDF sowie Sky und DAZN können jeweils Highlights von allen Spielen zeigen. Unser Dank gebührt allen Medienunternehmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt haben. Mit diesem Ergebnis geht aber auch Verantwortung einher, die 3. Liga weiterzuentwickeln, damit weiterhin eine Erfolgsgeschichte geschrieben wird.

… das neue Spielschema: Die 3. Liga hatte sich nach einem intensiven Dialog im Vorfeld zu entschlossen, auf die Montagsspiele zu verzichten. Das ist in der neuen Ausschreibung berücksichtigt. Wir spielen künftig einmal am Freitagabend, sechsmal am Samstag und dreimal am Sonntag.

… die Steigerungen der Erlöse: Es ist uns gelungen, dank des großen Commitments der Partner die Erlöse um etwa 67 Prozent auf ungefähr 26 Millionen Euro zu steigern. Für den DFB und die 3. Liga gibt es zusätzlich noch ein paar zusätzliche Chancen durch die internationalen Rechte, die wir zunächst zurückbehalten haben.

Tom Eilers über…

… das große Interesse an der 3. Liga: Unser großer Dank gilt den Medienunternehmen, die dazu bereit sind, mehr Geld als zuvor in das Produkt 3. Liga zu investieren. Das Interesse kommt nicht von ungefähr: Die Professionalisierung der Liga führt dazu, dass Interesse und Erträge größer werden. Dazu tragen die Klubs mit ihrer täglichen Arbeit bei. Die Entwicklung geht voran. Es war eine wichtige Überlegung in den vergangenen Jahren gewesen, das Kind mit Beginn der Eigenvermarktung langsam selbst laufen zu lassen. Seitdem hat sich der Erlös in etwa verdoppelt. Aber wir müssen weiterarbeiten. Es ist wichtig, die 3. Liga weiter als Profispielklasse in dieser Form zu stärken.

… den Wegfall der Montagsspiele: Wir haben in den Lizenzligen eine erhebliche Protestwelle gegen die Montagsspiele erlebt. Trotz großer Bedenken der TV-Partner hatten wir uns entschlossen, in den Dialog mit Fanvertretern und Klubs zu gehen. Der Dialog hat dazu geführt, dass die Montagsspiele im Profifußball bei den Männern keine Rolle spielen sollen. Das Ergebnis zeigt, dass die meisten Menschen am Montag eine Fußballpause haben wollen. Wir hoffen, dass das Interesse am Wochenende dafür erhalten bleibt oder sogar noch größer wird.

