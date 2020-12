Medienrechte international: OneFootball zeigt DFB-Pokal

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und OneFootball, die größte digitale Fußballplattform mit weltweit mehr als 85 Millionen aktiven Usern, haben sich auf eine Medienpartnerschaft zur internationalen Übertragung des DFB-Pokals geeinigt. Mit Beginn der zweiten Runde der laufenden Pokalsaison am Dienstag überträgt OneFootball ausgewählte Partien der gesamten Spielzeit 2020/2021 exklusiv und kostenlos für Fans in Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden. Darüber hinaus zeigt OneFootball in den genannten Ländern ab sofort auch Highlightclips aller DFB-Pokalbegegnungen auf Abruf über die OneFootball-App und -Webseite.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OneFootball, die es uns ermöglicht, den DFB-Pokal für Fans in einigen der größten europäischen Fußballnationen kostenlos zugänglich zu machen. OneFootball ist Vorreiter bei der digitalen Verbreitung von hochwertigem Fußballcontent über seine innovativen Plattformen. Die neue Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für die internationale Reichweitensteigerung des DFB-Pokals und wird die Faszination dieses einzigartigen, emotionalen Wettbewerbs für Millionen Fans in Europa erlebbar machen."

Lucas von Cranach, CEO und Gründer von OneFootball, erklärt: "Der DFB-Pokal ist einer der bedeutendsten nationalen Pokalwettbewerbe in Europa und wird von Fans in Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden aufmerksam verfolgt. Es freut uns ganz besonders, diese Fans an der Seite des DFB nun mit kostenlosem Livespitzenfußball zu versorgen - jederzeit und überall abrufbar."