Maximilian Bauer: "Bei diesen Gegnern macht es doppelt Spaß"

Einer kommt mit Rückenwind aus der Bundesliga, der andere macht sich auf der Insel mehr und mehr einen Namen. Nun wollen Maximilian Bauer vom FC Augsburg und Debütant Reda Khadra von Sheffield United auch für die U 21-Nationalmannschaft in den Länderspielen gegen Frankreich am Freitag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Magdeburg und England am 27. September (ab 20.45 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Sheffield überzeugen. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Maximilian Bauer über...

... die Länderspiele gegen Frankreich und England: Es ist ein cooles Gefühl, sich mit den besten Teams in unserer Altersklasse zu messen. Wenn man gegen solche Gegner spielt, macht es doppelt so viel Spaß. Wir können da am besten schauen, wo wir selbst stehen.

... die Entwicklung von Trainer Antonio Di Salvo: Er hat sich als Trainer noch einmal weiterentwickelt. Er sucht die Gespräche, jeder ist mit ihm in Kontakt. Es ist nicht einfach, wenn man sich nur alle zwei bis drei Monate sieht, aber er macht es sehr gut.

... Ansprüche in der Innenverteidigung der U 21: Es ist mein Anspruch zu spielen, aber es ist nicht nur mein Anspruch. Ich kann nur meine Leistung im Verein und hier bringen, und dann ist es die Entscheidung des Trainers.

... die EM im Sommer 2023: Klar, man denkt immer wieder an die EM. Es ist ein tolles Turnier. Jeder hier hat Bock drauf. Aber es ist noch Zeit bis dahin. Nun ist es erstmal wichtig, dass wir weiter eine Einheit werden und die Spielphilosophie weiter verinnerlichen. Das ist das Wichtigste.

... das 1:0 seiner Augsburger gegen den FC Bayern: Es ist ein super Gefühl, mit einem Sieg gegen die Bayern anzureisen. Dieser gibt in jedem Fall eine breite Brust. Mein bester Kumpel ist Bayern-Fan, er konnte er mir aber einigermaßen verzeihen.

... seinen Wechsel zum FCA: Bisher hat er sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe bis auf ein Spiel alle Partien über 90 Minuten gemacht und habe meine Leistung gebracht. So kann es auf jeden Fall weitergehen.

Reda Khadra über...

... seinen Einstand bei der U 21: Es ist auf jeden Fall schön. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Es ist immer was Besonderes, für seine Nation zu spielen. Ich kann es kaum abwarten.

... die Bedeutung seiner Nominierung: Für mich ist es sehr wichtig, hier zu sein. Es ist eine große Ehre. Es war frustrierend, dass ich beim letzten Mal verletzt ausgefallen bin. Ich freue mich sehr auf die beiden Spiele, um zu zeigen, was ich drauf habe und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen.

... die großen Namen der Gegner: Ich bin zum ersten Mal dabei. Es ist immer ein schönes Gefühl, sich mit den Besten zu messen.

... sein "Heimspiel" in Sheffield: Es ist etwas Besonderes für mich. Es ist unser Stadion. Ich hoffe, dass reichlich Zuschauer kommen. Es wird ein geiles Spiel gegen England und ich hoffe, dass wir da gewinnen können.

... seine Lieblingsposition: Es ist mir relativ egal. Ich fühle mich überall vorne wohl. Ich möchte einfach Fußball spielen. Ob das als Zehner ist, als Rechts- oder Linksaußen.

... seine Ziele mit dem Klub: Die vergangene Saison in Blackburn, meine erste Profisaison, lief sehr gut für mich. Ich möchte gern in England bleiben. Mein Ziel ist es, mal in der Premier League zu spielen. Sheffield United ist der nächste Schritt dahin. Ich bin sehr glücklich in England.

[dfb]