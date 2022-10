Maxi Rall: "Wollen zeigen, dass wir es besser können"

Der FC Bayern München ist bereit für das Spitzenspiel in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport, im NDR und BR). Das hat die Mannschaft von Trainer Alexander Straus am Mittwochabend im ersten Gruppenspiel der Champions League beim 2:1 gegen den FC Rosengard gezeigt. Im DFB.de-Interview schaut Münchens deutsche Nationalspielerin Maximiliane Rall auf die Partie gegen den schwedischen Meister zurück. Vor allem aber blickt die 28-Jährige voraus auf die Partie beim Tabellenführer.

DFB.de: Maximiliane Rall, Ihre Kollegin Linda Dallmann hat im Vorfeld auf DFB.de gesagt, dass Sie gegen den FC Rosengard eine sehr schwere Aufgabe erwartet. Hat sie Recht behalten?

Maximiliane Rall: Ja, auf jeden Fall. Allerdings haben wir es uns auch selbst leider recht schwer gemacht. Wir haben die Partie meiner Meinung nach über weite Strecken dominiert, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen können, stattdessen bekommen wir ein unglückliches Gegentor nach einer Standardsituation, und dann sind wir erstmal einem Rückstand hinterhergelaufen. Das hat es sicher nicht angenehmer gemacht für uns.

DFB.de: Aber Sie haben die Partie drehen können.

Rall: In der zweiten Halbzeit waren wir dann noch dominanter und gehen deshalb auch verdient als Siegerinnen vom Platz.

DFB.de: Damit ist der Start in die Gruppenphase der Champions League gelungen.

Rall: Ja, definitiv. Die Gruppenphase ist für uns mit Rosengard, Benfica Lissabon und dem FC Barcelona sehr attraktiv. Da müssen wir immer alles geben und vor allem die engen Partien dann auch für uns entscheiden. Und heute zählen einfach nur die drei Punkte, Sieg ist Sieg.

DFB.de: Am Sonntag geht es schon mit dem absoluten Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg weiter. Wie denken Sie im Vorfeld über die Begegnung?

Rall: Ab Donnerstagvormittag richten wir auf diese Partie unseren Fokus. Wir wissen, was dort auf uns zukommt. Die Aufgabe wird nicht leichter zu lösen sein als gegen Rosengard.

DFB.de: Wie wichtig ist das Spiel aus Ihrer Sicht aufgrund der Tabellenkonstellation? Sie sind aktuell zwei Punkte hinter den Wolfsburgerinnen.

Rall: Im Moment schaue ich ehrlich gesagt gar nicht so auf die Tabelle. Es ist noch sehr früh in der Saison. Für mich viel entscheidender ist, dass wir die beiden direkten Duelle in der Bundesliga und das Spiel im DFB-Pokal gegen Wolfsburg in der vergangenen Saison verloren haben. In dieser Spielzeit wollen wir es besser machen und am Sonntag auf jeden Fall etwas aus Wolfsburg mitnehmen.

DFB.de: In Wolfsburg haben Sie in der vergangenen Saison sogar 0:6 verloren.

Rall: Das Spiel habe ich zuhause mit Corona auf der Couch verfolgt. Es hat nicht unbedingt zu meiner Genesung beigetragen. Das müssen wir abhaken und nach vorne schauen. Wolfsburg ist deutscher Meister geworden und hat den DFB-Pokal gewonnen. Aber jetzt wollen wir zeigen, dass wir es besser können.

DFB.de: Wie ist nun der Plan bis zum Wolfsburg-Spiel?

​Rall: Am Donnerstag steht etwas Regeneration auf dem Programm. Am Freitag haben wir nochmal einen Tag frei. Am Samstag findet das Abschlusstraining hier in München statt und dann starten wir Richtung Wolfsburg.

DFB.de: Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Zeit zum Durchatmen bleibt da kaum noch...

Rall: Ja, aber als Spielerin mag ich das. Training kann zwar auch spannend sein, aber es gibt nichts Schöneres, als alle drei Tage im Wettkampf mit einer anderen Mannschaft zu stehen.

DFB.de: Nach vier Spielen in der Bundesliga fällt auf, dass Sie noch keinen Gegentreffer kassiert haben. Ist das eine neue Stärke?

Rall: Wir stehen defensiv sehr stabil, das stimmt. Auch in der Spielanlage hat sich einiges bei uns verändert. Aber wir sind noch ganz am Anfang unseres Weges. Dafür sieht es allerdings tatsächlich schon ganz gut aus. Wir haben zuletzt viel Selbstvertrauen sammeln können.

DFB.de: Wie erleben Sie Ihren neuen Trainer Alexander Straus bisher?

Rall: Er ist sehr kommunikativ und produktiv. Was er uns fußballerisch und taktisch mit auf den Weg gibt, hat Hand und Fuß. Als Spielerin hat man das Gefühl, dass man sich mit jedem Problem vertrauensvoll an ihn wenden kann. Man findet in ihm einen Gesprächspartner, der auf einen eingeht und einen versteht. Bevor er zu uns kam, kannte ich ihn überhaupt nicht. Aber dann habe ich mich natürlich über ihn informiert. Er ist ein sehr guter Trainer, das zeigen auch seine Erfolge in Norwegen.

[dfb]