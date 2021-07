Matthias Frieböse übernimmt Traineramt beim SC Sand

Der SC Sand aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat Matthias Frieböse als seinen neuen Trainer präsentiert. Der 37 Jahre alte Inhaber der A-Lizenz war zuletzt dreieinhalb Jahre beim Männer-Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim tätig.

"Die Frauen-Bundesliga ist für mich Neuland, auf das ich mich sehr freue. Die Gespräche im Vorfeld waren vielversprechend und ich werde die Aufgabe in Sand mit genau so viel Herzblut angehen, wie ich das bei meinen vorherigen Stationen getan habe", so der neue Coach.

Gerald Jungmann, geschäftsführender Vorstand und Manager, sagt: "In Matthias Frieböse haben wir einen fußballverrückten, dynamischen Trainer gefunden, der hervorragend zum SC Sand passt. Die Vereinsführung freut sich sehr über diese Verpflichtung und ist sich sicher, mit ihm die gesteckten Ziele zu erreichen".