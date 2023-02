Matthäus und Neuendorf losen Pokal-Halbfinale der Frauen aus

Die Halbfinalpaarungen im DFB-Pokal der Frauen werden am Sonntag, 5. März (ab 17.15 Uhr), im Rahmen der Sky Bundesliga-Berichterstattung von Lothar Matthäus gezogen. Die Ziehungsleitung übernimmt DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die Auslosung wird live auf Sky Sport Bundesliga sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.

Ermittelt werden die Halbfinalisten im Viertelfinale am 28. Februar. Erstmals kommt es dabei zu einem ganz besonderen Highlight: Sky überträgt ab 18 Uhr drei Spiele live in der Konferenz und als Einzelspiel, das Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München am Dienstag (ab 20.30 Uhr, live bei Sky) wird zusätzlich noch im ARD-Livestream übertragen.

Drei Spiele in einer Konferenz

In der Sky-Konferenz trifft am Dienstag (ab 18 Uhr) RB Leipzig, der derzeitige Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga, auf Bundesligist SGS Essen. Zeitgleich bekommt es Zweitligist Carl Zeiss Jena mit dem SC Freiburg zu tun, der 1. FC Köln erwartet Serienpokalsieger VfL Wolfsburg. Am Abend kommt es ab 20.30 Uhr (live bei Sky und im ARD-Livestream) zum Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München.

Alle Viertelfinalspiele werden zudem erstmals auch weltweit zu sehen sein. Neben Live-Übertragungen durch TV- und Streamingpartner in weiten Teilen Europas, Afrika, dem Nahen Osten, Australien und Südostasien sind zudem alle Begegnungen in den restlichen Territorien über die neue OTT-Plattform DFB Play verfügbar.

Nach der Runde der letzten Acht finden die Halbfinalbegegnungen vom 15. bis 17. April statt, das Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln steigt am 18. Mai, ab 16.45 Uhr, Eintrittskarten dafür gibt's im DFB-Ticketportal.

Das Viertelfinale im Überblick

Dienstag, 28. Februar (ab 18 Uhr, live bei Sky in der Konferenz und als Einzelspiele)

RB Leipzig – SGS Essen

FC Carl Zeiss Jena – SC Freiburg

1. FC Köln – VfL Wolfsburg

Dienstag, 28. Februar (ab 20.30 Uhr, live bei Sky und im ARD-Livestream)

TSG Hoffenheim – FC Bayern München

[as]