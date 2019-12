Für die Zukunft des Amateurfußballs: DFB-Workshop in Frankfurt am Main

Masterplan-Workshop: Vereinsmanager und Kinderfußball im Fokus

Nächster Schritt für die Zukunft des Amateurfußballs: In einem weiteren DFB-Workshop haben sich Vertreter und Vertreterinnen aus Amateurvereinen mit Maßnahmen für den Masterplan 2024 auseinandergesetzt. Schwerpunktthemen waren diesmal die Bereiche Qualifizierung und Jugend.

24 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich für zwei Tage in der DFB-Zentrale in Frankfurt eingefunden. Die meisten von ihnen waren auch beim 3. Amateurfußball-Kongress im Februar in Kassel dabei gewesen. Ergänzt wurde die Gruppe durch fünf Jugendleiter, die im Rahmen der DFB-Aktion "Fußballhelden" für ihr Engagement im jungen Ehrenamt ausgezeichnet worden waren.

Konsequente Einbindung und Beteiligung der Basis

Aufgeteilt in vier Arbeitsgruppen (ein Mal Vorsitzende, ein Mal Abteilungsleiter Fußball, zwei Mal Jugendleiter) beschäftigte sich der 3. Vereins-Workshop zum Masterplan unter der Leitung von hauptamtlichen Mitarbeitern des DFB über zwei Tage mit der inhaltlichen Vertiefung und Weiterentwicklung von drei geplanten Maßnahmen:

Fußballspezifische Vereinsmanager-C-Lizenz Neue Spielformen im Kinderfußball DFB-Kindertrainer-Ausbildung

Dabei bestätigte sich der Eindruck, dass allen drei Punkten eine hohe Priorität seitens der Vereinsvertreter/-innen eingeräumt wird. Die neuen Spielformen im Kinderfußball befinden sich seit Saisonbeginn bereits in einer ausgeweiteten Pilotphase, an der sich offiziell neun Landesverbände beteiligen.

Das Prinzip der Einbindung und Beteiligung der Basis soll konsequent fortgesetzt und ausgebaut werden, auch das ist Bestandteil des neuen Masterplans. Die Entwicklung und Ausarbeitung des Maßnahmenpakets wird gemeinsam mit führenden Köpfen von Amateurvereinen aus ganz Deutschland und den weiteren Organisationsebenen des deutschen Fußballs (DFB, Landesverbände, Bezirke/Kreise) vorgenommen, um den Masterplan 2024 so zielgerichtet, realitätsnah und wirksam wie möglich zu gestalten.

Das sagen die Teilnehmer

Rolf Benteler (SuS Oestereiden, Westfalen): "Bemerkenswert bei den neuen Spielformen im Kinderfußball finde ich, dass wir ausgehend von der Perspektive der Kinder argumentieren und nicht mit der Erwachsenenbrille den Kinderfußball weiterentwickeln wollen."

Roland Hönisch (1. FFC Fortuna Dresden, Sachsen): "Der Workshop war für mich sehr informativ und bringt mit Sicherheit einen Mehrwert, auf der einen Seite für mich persönlich, aber auch natürlich für unseren Verein. Die Aufgaben in den Gruppen zu lösen führte zu sehr viel Erfahrungsaustausch und sehr sachlichen Diskussionen. Insgesamt eine sehr gut organisierte und gelungene Veranstaltung."

Tobias Fink (FC Bellamont, Württemberg): "Ein interessanter Austausch mit anderen Vereinsvertretern. Toll, bei so einer Veranstaltung verbandsübergreifend arbeiten zu können."

Janet Barth (Post SV Magdeburg 1926, Sachsen-Anhalt): "Es ist super, die Möglichkeit zu haben, als Vereinsvertreter bei der Erarbeitung einer DFB-Vereinsmanager-Lizenz mitwirken zu können. Es hat viel Spaß gemacht, einmal hinter die Kulissen beim DFB zu schauen und neue Kontakte zu knüpfen."

Masterplan: Darum geht‘s

Grundlage des Masterplans sind die Ergebnisse und priorisierten Handlungsempfehlungen des 3. Amateurfußball-Kongresses. Diese wurden verdichtet und zu acht festen Teilzielen für die Zukunft des Amateurfußballs zusammengefasst:

Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Spielerinnen und Spielern Erhöhung der Zahl der Mannschaften im Spielbetrieb und den Vereinen Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainern Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Vereinen Verbesserter Zugang zu moderner Sportinfrastruktur Optimierung der Ressourcen für Vereine Gewinnung und Bindung von Fans und passiven Mitgliedern

So geht’s weiter

Weitere Workshops mit den Vereinen sollen folgen. Zudem ist geplant, die Meinungsbildung über den Online-Weg sukzessive auszuweiten. Bis Frühjahr 2020 soll der Masterplan im Detail ausgearbeitet sein. Anschließend wird er in der Konferenz der Landesverbandspräsidenten vorgestellt, um vom DFB-Vorstand offiziell beschlossen zu werden. Was folgt, ist die wichtigste Phase für DFB, Landesverbände, Bezirke/Kreise und Vereine - nämlich den Masterplan in den Jahren 2020 bis 2025 gemeinsam umzusetzen und mit Leben zu füllen.

