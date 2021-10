Martina Voss-Tecklenburg: "Mit mehr Frische als im Hinspiel gespielt"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft konnte auch im vierten WM-Qualifikationsspiel einen ungefährdeten Sieg einfahren. Nachdem man Donnerstag in Israel nur 1:0 gewann, war Dienstag in Essen eine klare Leistungssteigerung zu erkennen und so gewann die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg dieses Mal 7:0. Auf Fragen der Medienvertreter*innen äußerte sich die Bundestrainerin weitestgehend zufrieden.

Martina Voss-Tecklenburg über...

… die Leistung ihres Teams: Es ist sehr zufriedenstellend, wie die Mannschaft auch mit der berechtigten Kritik umgegangen ist und wie sie versucht hat heute die Sachen besser zu machen. Es ist schön, dass wir sieben Tore erzielt haben und es viele verschiedene Torschützinnen gab. Es wäre noch mehr möglich gewesen, wir hätten noch präziser flanken können. Wenn du dir so viele Möglichkeiten herausspielst, dann gelingt nicht alles.

… die neugewonnene Frische: Man hat gesehen, dass wir viele Dinge besser gemacht haben als im Hinspiel und mit mehr Frische gespielt haben. Wir haben einen Gegner erwartet, der nach einer langen Anreise nicht mehr ganz widerstandsfähig war. Das hat auch uns im Hinspiel die Frische genommen und deshalb haben wir bewusst auch heute neue Kräfte eingebracht.

… die Personallage: Wir werden nicht mit 11 Spielerinnen um Titel mitspielen können. Wir sind froh, dass wir diese Qualitäten und dieses Überangebot gerade an Mittelfeldspielerinnen haben. Die Situation nehmen die Spielerinnen gut an. Es ist eine Challenge, auch für uns als Trainerteam, die richtigen Spielerinnen einzusetzen. Für ein Turnier wird es am Ende ein absoluter Mehrwert sein, wenn wir von der Bank diese Qualität bringen, die unser Spiel nochmal verändert und uns besser macht.

… Leonie Meier: Sie hat gute Trainingseindrücke gezeigt. Wir haben sie längere Zeit nicht gesehen, weil sie zum einen verletzt war und zum anderen einen Vereinswechsel hatte. Gegen einen Gegner wie Israel kann sie mit ihren Bällen, die sie präzise in die Box spielt, auch für Gefahr sorgen. Von daher hat sie sich diese Aufstellung auch verdient.

… EM-Gruppenauslosung: Es wird bei keinem einzigen Gruppenspiel in irgendeiner Form ein Selbstläufer werden. Wir freuen uns darauf und schauen, was uns die Auslosung bringt. Dann wird es darum gehen, dass wir uns gut auf die entsprechenden Gegner vorbereiten, aber auch bei uns zu bleiben und unseren Fokus zu legen.

[lys]