Martina Voss-Tecklenburg: "Mit Freude über den Atlantik"

Mit einer Debütantin und drei Rückkehrerinnen geht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zum Abschluss des Jahres in die beiden Länderspiele gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus den USA. Die erste Begegnung gegen die USA findet am 11. November (ab 0 Uhr MEZ, im Livestream auf zdf.de) im DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale/Florida statt, das zweite Duell am 13. November (ab 22 Uhr MEZ, im Livestream auf sportschau.de) in der Red Bull Arena in Harrison/New Jersey.

In einer digitalen Medienrunde spricht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über die USA-Reise und die Vorbereitung für die WM in Australien und Neuseeland im kommenden Jahr. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Martina Voss-Tecklenburg über...

... den Kader der USA-Reise: Unsere Gedanken waren, einen größeren Kader mitzunehmen. Wir wollen zwei coole Spiele in den USA absolvieren und vielen Spielerinnen Einsatzzeit geben. Durch einige Verletzungen bekommen auch andere Spielerinnen eine Chance.

... den Gegner USA: Die USA haben wir sehr genau beobachtet, die letzten beiden Spiele habe ich mir auch angeschaut. Sie haben viel Tempo nach vorne. Sie haben den Umbruch eingeleitet und probieren sich momentan noch ein bisschen aus. Die Stammachse scheint noch nicht gefunden zu sein. Wir sind selbst gespannt. Sie haben junge, interessante und schnelle Spielerinnen.

...Rückkehrerin Carolin Simon: Caro Simon ist nach längerer Zeit wieder dabei. Wir hatten immer Kontakt und waren im Austausch. Durch einige Ausfälle gibt es die Möglichkeit, sie wieder mitzunehmen und ihr die Chance zu geben, sich zu zeigen. In der Champions League hat sie gute Leistungen gezeigt und die Dinge umgesetzt, die wir von ihr erwartet haben. Sie war nie ganz raus aus der Nationalmannschaft, aber in der letzten Zeit hat es nicht für den Kader gereicht. Es ist schön, sie jetzt wieder dabei zu haben.

... die Erwartungen 100 Tage nach dem EM-Finale: Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Wir müssen unsere guten Leistungen jetzt auch aufrecht erhalten.

...den Zeitpunkt der USA-Reise: Wir finden den Zeitpunkt nicht optimal, stellen aber jetzt das Sportliche in den Vordergrund. Die Spielerinnen freuen sich, die Belastung haben wir im Blick. Wir freuen uns auf zwei tolle Spiele in zwei tollen Stadien. Es ist ein Geben und Nehmen, wir wollen eventuell ja auch mal ein Heimspiel gegen die USA. Jetzt geht es mit Freude über den Atlantik. Auch sportlich ist es sehr interessant, wir haben lange nicht gegen die USA gespielt.

... Giulia Gwinn: Giulia hat überhaupt keinen Druck, sie soll sich erstmal komplikationslos erholen. Von unserer Seite gibt es auch keinen Druck mit Blick auf die WM. Sollte sie bis dahin ausfallen, schauen wir, wie wir ihre Position nachbesetzen können. Es gibt viele Ideen und Gedanken im Trainerteam. Es ist spannend, wer sich am Ende durchsetzen wird und wir trauen es vielen Spielerinnen zu, diese Rolle zu erfüllen.

... Janina Minge: Janina hat die gleichen Chancen auf einen Einsatz wie alle anderen. Sie darf sogar mit einem Einsatz rechen. Janina ist eine Box-to-Box-Spielerin in Freiburg und gerade auf der Achterposition hat sie große Stärken. Natürlich hat sie auch Chancen auf den WM-Kader, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir müssen immer über Alternativen nachdenken und Ausfälle einkalkulieren. Es wird interessant, sie im Kreise der Nationalspielerinnen zu sehen.

...Paulina Krumbiegel: Es ist ein bekanntes Phänomen, Frauen sind leider verletzungsanfälliger als Männer. Viele Kreuzbandverletzungen entstehen sehr unglücklich, und wir müssen sehr sorgsam und achtsam damit umgehen. Wir haben jetzt Rücksprache mit allen gehalten und freuen uns, dass Pauli wieder zurück ist.

...die Entwicklung von Almuth Schult: Almuth kommt als eine von drei Torhüterinnen mit, die Spielzeiten werden wir vor Ort klären. Sie hat leider nur ein Spiel gemacht in den USA, aber wir wissen, was sie kann. Es ist spannend zu sehen, wie sie drauf ist.

...Ann-Katrin Berger: Wir freuen uns, sie nach ihrer Krebserkrankung wieder dabei zu haben. Ann-Katrin ist eine Kämpfernatur und hat die Dinge angenommen, wie sie waren. Sie ist sehr wichtig fürs Team, weil sie noch mal ein anderer Typ ist.

...die Eindrücke der Vorreise nach Australien: Wir sind sehr froh und glücklich, nur ein Land zu bereisen. Wir haben bereits viele Eindrücke gewonnen und einem wurde bewusst, wie herausfordernd die Reise wird. Jetzt geht's an das Feintuning. Wir haben in der Gruppenphase schon drei verschiedene Spielorte. Viele Plätze sind auch noch gar nicht fertig. Wir haben viele Menschen getroffen, die sich freuen. Es wird organisatorisch noch eine riesige Herausforderung. Die konkrete Arbeit geht jetzt los.

...das Basecamp bei der WM: Wir werden unser Basecamp selbst bestimmen. Wir haben uns zwölf mögliche Hotels angeschaut. Wir müssen jetzt erstmal alles sacken lassen und bewerten.

...die Vorrundengruppe bei der WM: Ich habe mich gewundert, dass alle von einer leichten Gruppe sprechen. Mit Marokko haben wir einen Neuling, Kolumbien wirkt stark, wenn man die Spiele verfolgt. Da wird einiges auf uns zukommen. Südkorea gehört schon länger dazu und hat sich auch gut entwickelt. Die Gruppe wird alles andere als einfach. Wir haben gegen diese Länder noch nie gespielt, und jetzt müssen wir uns gut vorbereiten. Wir werden keinen unterschätzen in der Gruppe und freuen uns auf drei unterschiedliche Gegner.

...die Frühjahrsplanung: Wir werden uns morgen dazu zusammensetzten. Im Februar geht es aber noch mal ins Trainingslager. Im April sind zwei Länderspiele geplant. Jeder Tag, den wir früher in Australien sind, macht Sinn. Wir brauchen im Vorfeld gute Gegner, und dann werden uns bestmöglich vorbereiten.

[dfb]