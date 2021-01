Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan ist Spielmacherin des Jahrzehnts der International Federation of Football for History & Statistics (IFFHS). Der Statistikverband kürte die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin vor der Brasilianerin Marta und der Französin Camille Abily zur besten Spielerin ihrer Kategorie. Lena Goeßling landete in derselben Wertung auf dem sechsten Platz.

Dzsenifer Marozsan, mit Olympique Lyon fünfmalige Champions-League-Siegerin, hatte die Jahreswertung des Statistikverbands 2016, 2018 und 2020 für sich entschieden und wurde zudem 2017 und 2019 auf Platz zwei sowie 2013 auf Platz drei gewählt.