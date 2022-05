Marozsan fällt verletzt für EM aus

Dzsenifer Marozsan kann aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht an der Europameisterschaft im Sommer in England teilnehmen. Die Verletzung hatte sich die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon schon beim WM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen Serbien in Belgrad zugezogen.

Aufgrund des Verdachtes einer schwerwiegenderen Knieverletzung erfolgten unmittelbar nach der Rückreise zu ihrem Heimatverein Olympique Lyon weitergehende Untersuchungen, die letztlich das Ausmaß der Verletzung sicherstellten. Die 30 Jahre alte Marozsan wurde mittlerweile erfolgreich operiert.