Mario Götzes WM-Siegtreffer ist das "Tor des Jahrzehnts"

Mit seinem Tor schoss er Deutschland in Rio zum vierten WM-Titel. Nun wurde der Treffer von Mario Götze zum 1:0 in der Verlängerung gegen Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft 2014 zum "Tor des Jahrzehnts" der ARD-Sportschau gewählt. In der 88. Spielminute war der Offensivspieler von Bundestrainer Joachim Löw eingewechselt worden, in der 113. Minute hatte Mario Götze dann seinen historischen Auftritt, als er eine Hereingabe von André Schürrle mit der Brust annahm und dann im Sprung mit dem linken Fuß ins lange Eck schoss.

Der inzwischen 27 Jahre alte Mario Götze setzte sich mit insgesamt 26,64 Prozent der Stimmen durch und landete so vor Zlatan Ibrahimovic (17 Prozent) mit einem Treffer für die schwedische Nationalmannschaft und Carsten Kammlott (8 Prozent) vom damaligen Drittligisten Rot-Weiss Erfurt.

[dfb]