Marina Hegering reist vorzeitig ab

Marina Hegering vom VfL Wolfsburg ist wegen anhaltender rechtseitiger Kniebeschwerden vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Damit fällt die Abwehrspielerin für das Länderspiel gegen Brasilien in Nürnberg am kommenden Dienstag (ab 18.15 Uhr, live in der ARD) aus.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet auf eine Nachnominierung.

[sal]