Marina Hegering: "Die Anspannung ist spürbar"

Die WM-Vorbereitung der Frauen-Nationalmannschaft geht in die finale Phase. Knapp drei Wochen vor den WM-Auftaktspiel der DFB-Frauen gegen Marokko hat sich das DFB-Team am Samstag zum zweiten und letzten Vorbereitungslehrgang in Herzogenaurach getroffen. Die Verteidigerinnen Marina Hegering und Sarai Linder sprechen auf DFB.de über die ersten Stunden im Trainingslager und die Anspannung vor der WM.

Marina Hegering über...

...die Stimmung im Trainingslager: Die Pause war sehr kurz, gefühlt haben wir nur einen kurzen Ausflug gemacht und uns jetzt wiedergetroffen. Wir haben gestern mit einem kleinen Krafttraining angefangen und heute Morgen die erste Einheit auf dem Platz gehabt, später werden wir auch noch eine Einheit mit dem Ball machen.

...ihre Rolle als erfahrenen Spielerin: Klar bringe ich einiges an Erfahrung mit und versuche damit der Mannschaft zu helfen. Ich möchte die Jüngeren mitnehmen und mein Wissen weitergeben, versuche sie damit zu unterstützen.

...die Anspannung vor der WM: Die Anspannung ist auf dem Trainingsplatz spürbar, jeder ist selbstkritisch und man ärgert sich über kleine Fehler. Man hat auch im Hinterkopf, dass alles bewertet wird. Versuchen uns aber immer aufzubauen und zu unterstützen.

...ihre Belastungssteuerung: Grundsätzlich bin ich ja der physische Typ auf dem Platz, deswegen mache ich auch neben dem Platz ein bis zwei Sachen mehr.

...den Weg nach ihrer aktiven Karriere: Ich habe 2021 die B+ Trainer*innen-Lizenz abgeschlossen und liebäugele damit, nach der Karriere ins Trainer*innen-Geschäft einzusteigen.

Sarai Linder über...

...den Besuch von Bärbel Bas und Nancy Faeser: Über Besuch freut man sich immer. (lacht) Sie haben uns viel Glück für die WM gewünscht und einen kleinen Bären als Glücksbringer mitgebracht. Es ist eine große Wertschätzung für uns und tut einfach unheimlich gut.

...die Führungsqualitäten von Marina Hegering: Angeschnauzt wurde ich noch gar nicht. (lacht) Wenn sind es Tipps, die man mitbekommt. Negative Gefühle bleiben auch auf dem Platz, neben dem Platz ist dann alles wieder gut.

...die Anspannung vor der WM: Auf dem Platz hadert man mal mit sich selbst, aber wir versuchen uns gegenseitig zu pushen. Am Ende entscheidet Martina, welchen Kader sie mit nach Australien und Neuseeland nimmt.

[dfb]