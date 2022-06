Marco Reus erleidet Muskelfaserriss

Marco Reus hat in der Vorbereitung auf die anstehenden Spiele der Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen Ungarn und Italien einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Der Spieler von Borussia Dortmund, der wegen eines Infekts am Samstag verspätet nach Herzogenaurach angereist war, wird zunächst zur weiteren Behandlung bei der Mannschaft bleiben.

Das DFB-Team trifft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Budapest auf Ungarn, am 14. Juni (ab 20.45 Uhr, live im ZDF, hier geht es zu den Tickets für das Italien-Spiel) dann spielt die Nationalmannschaft in Mönchengladbach im Nations-League-Rückspiel gegen Europameister Italien.

[al]