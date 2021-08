Marco Reus: "Die Spielphilosophie kommt uns entgegen"

Noch zwei Tage, dann greift die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in St. Gallen/Schweiz gegen Liechtenstein (Donnerstag, 20.45 Uhr, live bei RTL) wieder ins Spielgeschehen ein. Am zweiten Tag der Länderspielmaßnahme sprechen Marco Reus, Ilkay Gündogan und Ridle Baku auf der Pressekonferenz in Stuttgart über den Stand der Vorbereitung.

Marco Reus über...

...seine Rückkehr zur Nationalmannschaft: Es hat sich gut angefühlt. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Die ersten Einheiten waren sehr positiv, wir haben sehr gut trainiert und der Trainer hat versucht, uns seine neue Spielphilosophie nahezubringen. Es wird seine Zeit brauchen, bis wir es umsetzen können, aber die Philosophie kommt uns als Mannschaft entgegen.

...die Zuschauerrückkehr: Für uns Spieler ist das Adrenalin pur. Die Stimmung in den Stadion ist gigantisch. Dieses Gefühl ist zuhause größer als auswärts, aber wieder Leute im Stadion zu sehen, die lachen und sich freuen, ist durch nichts zu ersetzen.

...Gespräche mit Hansi Flick: Es war ein sehr konstruktives und gutes Gespräch. Wir haben uns über alle Eventualitäten unterhalten, ob ich Lust auf die Nationalmannschaft habe oder nicht. Es war keine schwierige Entscheidung. Es hat mich gefreut, dass er schnell das Gespräch gesucht hat.

...seinen Anspruch: Prinzipiell will ich immer spielen, das will natürlich jeder. Der Leistungsgedanke wird nochmal neu definiert, jeder muss seine Leistung bringen. Persönlich habe ich viel an mir selbst gearbeitet, die EM-Spiele natürlich verfolgt und mitgefiebert. Jetzt sollten wir alle gemeinsam in die Zukunft blicken. Wir freuen uns, dass wir jetzt einen Neustart mit neuer Energie auf und neben dem Platz machen können.

...den neuen Spielstil: Wir sind gut aufgestellt. Wir haben viele gute Spieler, die gut und schnell pressen können und ihre Meter machen. Wenn man hohe Ballgewinne hat, ist man nah zum gegnerischen Tor. Das kommt der Mannschaft entgegen. Es wird sehr spannend sein, wenn richtig gute Mannschaften auf dem Platz stehen, dann sind wir schon einen Schritt weiter.

...seine Rolle in der Mannschaft: Ich versuche, auch hier Verantwortung zu übernehmen. Wir haben es die letzten Jahre schon gut verteilt in der Nationalmannschaft. Ich hoffe, eine wichtige Rolle einnehmen zu können. Wenn du deine Leistung bringst, hast du gute Chancen. Es geht darum, das dann über einen längeren Zeitraum zu bestätigen.

...die WM-Qualifikation: In den ersten drei Spielen wollen wir neuen Schwung entfachen, auch für unsere Fans, um sie wieder hinter unseren Rücken zu bekommen. Da müssen wir Leistung zeigen.

Ilkay Gündogan über...

...seine Gedanken zur Nationalmannschaft: Ich freue mich und bin glücklich, dass ich weiter Teil der Mannschaft bin. Man macht sich nach zwei sehr intensiven Saisons im Verein ohne viel Pause Gedanken, wie und ob es weitergehen soll. Ich hatte sehr gute Gespräche und dann stellte sich die Frage nicht lange. Manchmal will man sich nicht immer alleine eine Meinung bilden, sondern braucht auch Einflüsse aus seinem Umfeld. Dementsprechend empfand ich das Gespräch mit dem Bundestrainer als normal. Es war mir wichtig, auch ein Stück weit seine Idee vermittelt zu bekommen. Ich habe mich gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich habe da schon eine Wertschätzung gespürt.

...die anstehenden Spiele: Gerade nach der Niederlage in der WM-Qualifikation (1:2 gegen Nordmazedonien; Anm.d.Red.) sind wir ein wenig unter Zugzwang geraten. Wir wollen alle drei Spiele gewinnen und gehen dementsprechend motiviert hinein. Wir sollten die Favoritenrolle auch auf dem Platz zeigen.

...die anstehende WM: Dadurch, dass man älter ist, hat man nicht mehr viele Möglichkeiten, Turniere zu spielen. Das könnte also die letzte Chance sein. Dementsprechend geht man motiviert an die Sache ran. Es geht erstmal darum, sich zu qualifizieren.

...seine Erfahrung: Man kommt mehr in die Verantwortung und zählt zu den erfahrenen Spielern. Die Spieler, die dazu kommen, werden immer jünger, aber das ist normal. Ich versuche, meine Erfahrung weiterzugeben und voranzugehen.

...den Status quo der Nationalmannschaft: Vom Potenzial her, sehe ich uns nicht all zu weit hinten. Wir haben es leider in den letzten Monaten nicht geschafft, das Potenzial abzurufen. Es tut gut, dass man neue Ansätze bekommt und einen anderen Fußball spielen möchte. Die ersten Einheiten machen Lust auf mehr, das gilt es anzunehmen und so schnell wie möglich umzusetzen.

Ridle Baku über...

...seine ersten Eindrücke: Ich bin froh, im Kreise der Besten zurück zu sein. Ich durfte schon bei meinem Debüt reinschnuppern und habe mich mit guten Leistungen wieder hochgearbeitet. Ich freue mich sehr, dass es einige Jungs aus der U 21 auch hochgeschafft haben.

...seine Qualitäten: Ich bin in der letzten Saison oft über rechts gekommen und habe einige Scorerpunkte gesammelt. Ich definiere mich als Spieler mit starkem Offensivdrang, der auch defensiv gute Zweikämpfe führt.

...die U 21-Europameister im Aufgebot: Das sind Spieler, die eine sehr gute Entwicklung genommen haben, die hungrig sind und mehr wollen, die sich weiterempfehlen wollen und ein Stück weit im Team etablieren wollen.

...seinen Wechsel nach Wolfsburg: Wenn man das Revue passieren lässt, ist der Wechsel zu 100 Prozent eingeschlagen. Der Wechsel kam zur richtigen Zeit, ich konnte mich sehr gut entwickeln. Es gibt aber auch immer noch ein paar Dinge, an denen ich arbeiten kann.

