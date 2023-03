Marco Gebhardt neuer Trainer in Potsdam

Marco Gebhardt ist neuer Cheftrainer des FLYERALARM Frauen-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam. Der 50 Jahre alte A-Lizenzinhaber übernimmt die Position von Co-Trainer Dirk Heinrichs, der sie nach der Vertragsauflösung von Trainer Sven Weigang Anfang Februar interimsweise besetzt hatte. Schon beim heutigen Heimspiel des Tabellenschlusslichts gegen den SV Werder Bremen (ab 19.30 Uhr) wird Gebhardt die Mannschaft betreuen.

Gebhardt hatte zuletzt Oberligist Blau-Weiß 90 Berlin betreut. Der ehemalige Profifußballer absolvierte in seiner Karriere 82 Spiele in der Bundesliga und weitere 141 in der 2. Bundesliga.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Herausforderung und danke dem Verein für das entgegen gebrachte Vertrauen. Ich bin unheimlich gespannt und freue mich, die Mannschaft in den nächsten Tagen besser kennenzulernen und mit den Spielerinnen zu arbeiten", sagt Gebhardt. "Zusammen mit Dirk Heinrichs und dem Trainerteam werden wir den vollen Fokus auf die kommenden Spiele legen, um die nötigen Punkte zu holen und den Klassenerhalt zu schaffen."