Marcel Bär ist Torschützenkönig der 3. Liga

Marcel Bär (TSV 1860 München) hat sich in der Saison 2021/2022 die Auszeichnung des Torschützenkönigs der 3. Liga gesichert. Der Angreifer traf am letzten Spieltag beim 6:3 gegen Borussia Dortmund II zweimal und schraubte seine Ausbeute nach 36 Partien auf 21 Treffer. Bereits in der Vorsaison hatte der TSV 1860 mit Sascha Mölders den Liga-Toptorjäger gestellt.

In dieser Saison wird der Torschützenkönig erstmals mit der gleichen Trophäe ausgezeichnet wie die besten Torjäger in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Nummer eins der Torschützenliste erhält die offizielle kicker-Torjägerkanone.

[dfb]