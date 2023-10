Marc Lenz in Jury des Julius Hirsch Preises berufen

Auf seiner Sitzung am Freitag hat das DFB-Präsidium Dr. Marc Lenz als neues Mitglied in die Jury des Julius Hirsch Preises berufen. Marc Lenz ist seit dem 1. Juli 2023 gemeinsam mit Dr. Steffen Merkel als gleichberechtigter Geschäftsführer der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH tätig. Er rückt für die ehemalige DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen in die Jury nach. Die Jury wird von DFB-Präsident Bernd Neuendorf geleitet.

Zudem wurde Katharina Kiehl (Eintracht Frankfurt, Vertreterin 2. Frauen-Bundesliga) durch das DFB-Präsidium als stimmberechtigtes Mitglied in den Ausschuss Frauen-Bundesligen berufen. Patrick Hüffel vom FV Mittelrhein wurde als kooptiertes Mitglied in den DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball aufgenommen.