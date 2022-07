Manuel Neuer in der Jury für "Zukunftspreis"

In den vergangenen zwei Jahre waren viele Vereine gezwungen, neue Wege zu gehen und Alternativen für ihre Aktiven auf und neben dem Trainingsplatz zu schaffen. Das Stiftungsbündnis "Fußball stiftet Zukunft" (FsZ) verleiht in diesem Jahr an die vielversprechendsten Innovationen, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie entwickelt haben, den "Zukunftspreis". In der Jury sitzt unter anderem Nationalmannschaftskapitän und Weltmeister Manuel Neuer. Die Gewinner werden am 17. November 2022 im Deutschen Fußball Museum in Dortmund ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wird bestehendes Engagement junger Menschen aus den Fußballstrukturen. Im Fokus stehen innovative Ansätze, die sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen, für ein gutes Miteinander stark machen, aktiv Gemeinschaft gestalten oder ökologischen Herausforderungen auf besondere Weise begegnen. Insgesamt werden fünf Projekte mit jeweils 5000 Euro prämiert. Darüber hinaus bietet das Netzwerk den Vereinen Möglichkeiten der inhaltlichen Unterstützung in Form von Austausch, Workshops, Hospitation oder Mentoring der Netzwerkpartner.

Bewerben können sich alle Fußballvereine mit Vereinssitz in Deutschland. Die Projektumsetzung sollte dabei insbesondere aus den Vereinen heraus erfolgen, möglich sind aber auch Kooperationsprojekte mit anderen gemeinnützigen oder öffentlichen Trägern, zum Beispiel Schulen. Die Bewerbung kann bis zum 30. September über das Bewerbungstool auf der Website des Bündnisses Fußballstiftungen eingereicht werden. Diese werden von einer Jury aus dem FsZ-Netzwerk gesichtet, in der Prominente wie Stefan Kießling, Ralf Rangnick oder eben Manuel Neuer vertreten sind.

