Manuel Neuer: "Für mich gibt es nur ein Ziel"

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Gravenbruch zusammengekommen, um sich auf das erste Länderspiel des Jahres vorzubereiten. Am Samstag, 26. März geht es in Sinsheim gegen Israel (ab 20.45 Uhr, live im ZDF). Kapitän Manuel Neuer und Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, haben sich am Mittag auf einer Pressekonferenz zum bevorstehenden Auftakt ins WM-Jahr geäußert.

Manuel Neuer über...

... die Vorfreude auf den Auftakt ins WM-Jahr: Wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht und dass wir als Mannschaft alle wieder zusammen spielen können. Das sind jetzt die ersten Vorbereitungsspiele auf einem langen Weg in Richtung Weltmeisterschaft und da ist es für uns wichtig, dass wir gleich von Anfang an erfolgreiche und positive Spiele haben und da weitermachen, wo wir auch aufgehört haben. Ich glaube, wir haben uns stetig verbessert und hatten einen guten Start mit dem neuen Trainerteam.

... die Spiele in der Nations League im Sommer: Das wird natürlich ein wichtiger Sommer für uns. In der Nations League haben wir uns nicht immer mit Ruhm bekleckert und das wollen wir diesmal gegen sehr gute Mannschaften besser machen. Es sind für uns auch ganz wichtige Spiele im Hinblick auf die WM im November und Dezember.

... den WM-Titel als Ziel: Das Ziel hatte ich vor jedem Turnier und ich weiß auch, dass ich nicht mehr so viele Weltmeisterschaften spielen werde. Nach dem Abschneiden bei der WM in Russland und dem Ausscheiden bei der EM gegen England ist es für uns wichtig, dass wir uns wieder ganz anders präsentieren müssen, dass wir auch wieder eine erfolgreiche Vision vor Augen haben. Für mich gibt es nur ein Ziel, und das ist der Weltmeistertitel. Das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben.

... den Info-Abend über die Menschenrechtslage in Katar: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich darauf freue. Es ist für uns wichtig, dass solche "Profis" zu uns zu Besuch kommen und wir dadurch einen Einblick bekommen. Das ist, denke ich, auch für uns entscheidend.

... Anton Stach als Neuling: Mich freut es für ihn. Ich glaube, er fühlt sich hier sehr wohl. Mit einigen hat er schon in der U-Nationalmannschaft zusammengespielt, deshalb hat er hier einen guten Einstieg gehabt. Er ist jetzt das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei und kann sich präsentieren. Er wird sich voll reinhängen, das war heute im Training schon zu sehen.

... die schnelle Rückkehr nach Knie-OP: Ich investiere natürlich viel Zeit und Mühe in meine Reha. Es ist schon schnell gegangen, aber ich bin trotzdem abhängig von der Natur und den Medizinern, die mir dabei helfen, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Ich bin den Leuten sehr dankbar, die mich begleitet haben und ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.

Oliver Bierhoff über...

... den Auftakt ins WM-Jahr: Ein WM-Jahr ist immer etwas Besonderes, aber dieses Mal ist es natürlich ganz besonders - unter vielerlei Aspekten. Es eigentlich so toll vorgezeichnet: Wir haben zwei Freundschaftsspiele, dann haben wir eine unglaublich ambitionierte und schwierige Nations League im Sommer und zum Abschluss des Jahres haben wir das WM-Turnier.

... Freude in schwierigen Zeiten: Es ist schwierig. Wenn man sieht, welche Probleme in der Welt herrschen, was in der Ukraine los ist, dann relativieren sich die Dinge. Wir sind natürlich in Gedanken bei den Menschen, sind solidarisch mit ihnen und das beschäftigt uns auch im ganzen Team. Ich glaube aber auch, dass die Nationalmannschaft immer eine besondere Rolle hat. Wir wollen vor allen Dingen mit begeisterndem Fußball Freude machen und nach dieser sehr langen Zeit der Restriktionen, den Menschen auch wieder Freude und Hoffnung vermitteln.

... den Info-Abend über die Menschenrechtslage in Katar: Unser Ziel ist, dass wir uns tiefergehend mit dem Thema auseinandersetzen und heute ist der Auftakt zu einer Serie, die wir über das ganze Jahr hin mit der Mannschaft durchgehen werden. Heute werden sie einen ersten Einblick über die allgemeinen Menschenrechte erhalten, von Amnesty International und von Human Rights Watch.

... den WM-Titel als Anspruch: Wir haben Top-Spieler in unseren Reihen und haben immer gesagt, das muss einfach unser Anspruch sein, auch wenn wir nicht als Favorit ins Turnier gehen. Mich freut es, dass die Spieler auch hohe Ambitionen haben.

... die Vorbereitung im speziellen WM-Jahr: Unsere Forderung ist schon, dass die Spieler die WM das ganze Jahr über im Kopf haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass man, wenn man frühzeitig anfängt und sich auch mental mit diesem Thema befasst und diesen inneren Willen aufbaut, auch alles dafür tut, im November ein erfolgreiches Turnier spielen zu wollen. Wir werden den Spielern auch immer wieder Material geben, damit sie eben auch diesen einen Schritt mehr gehen können.

... die besondere Bedeutung von Spielen gegen Israel: Mit Israel haben wir eine besondere Beziehung. Wir schicken auch jedes Jahr unsere U 18-Mannschaft nach Israel, weil es für uns wichtig ist, dass unsere jungen Spieler das mitbekommen. Natürlich sucht der Bundestrainer die Gegner auch nach sportlichen Aspekten aus, dennoch kann man das verbinden. Bei all den Themen, die gerade aktuell sind, ist das Erinnern an die gemeinsame Geschichte für uns wichtig und da hilft so ein Spiel, diese Beziehung weiter zu pflegen und auch weiter auf wichtige Themen aufmerksam zu machen.

... Florian Wirtz' Chancen auf die WM: Ich bin absolut überzeugt davon, dass er das schafft, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal ist da der mentale Aspekt, wenn du eine WM vor dir stehen hast. Aber er ist auch ein leichtfüßiger Spieler, wo ich auch immer guter Dinge bin, dass die das noch ein bisschen schneller verkraften. Wir werden in Abstimmung mit dem Verein alle mögliche Unterstützung geben und sind davon überzeugt, dass er das schafft.

[dfb]