Mantl und Moukoko reisen ab

Torhüter Nico Mantl (RB Salzburg) fällt krankheitsbedingt für das Länderspiel der deutschen U 21-Nationalmannschaft am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Sheffield gegen England aus. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht der angeschlagene Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund). Beide Spieler reisen in Absprache mit ihren Vereinen im Laufe des heutigen Montags aus dem Teamquartier der U 21-Nationalmannschaft in Sheffield ab.

Die deutsche U 21 hatte am vergangenen Freitag den Härtetest gegen Frankreich in Magdeburg knapp mit 0:1 verloren. Moukoko stand dabei in der Startelf.

[ke]