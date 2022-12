"Mannschaft des Jahres": DFB-Frauen belegen Platz drei

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Wahl zu Deutschlands Mannschaft des Jahres den dritten Platz belegt. Bei der 76. Wahl wurden die von den über 3000 Journalisten gewählten Athlet*innen im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet.

Die DFB-Frauen, die sich im Sommer durch ihr begeisterndes Auftreten bei der Europameisterschaft in England in das Herz vieler Deutscher gespielt hatten und sich erst im Finale den Gastgeberinnen geschlagen geben mussten, erhielten in einer engen Wahl 828 Punkte. Mehr Punkte gab es nur für Europacupsieger Eintracht Frankfurt (975), sowie für die 4x100-Meter-Staffel der Frauen (895), die bei der Heim-EM in München Gold geholt hatte.

Sportler des Jahres: Lückenkemper und Kaul gewinnen

Sportlerin des Jahres wurde Gina Lückenkemper, Sportler des Jahres wurde Niklas Kaul. Sprinterin Gina Lückenkemper hatte über die 100 Metern in 10,99 Sekunden EM-Gold geholt und nur fünf Tage später mit der Staffel erneut triumphiert. Bei der Abstimmung setzte sich die 26-Jährige mit 1358 Punkten vor Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (863) durch. Auf Rang drei landete Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (766).

Den Leichtathletik-Doppelpack machte Zehnkämpfer Kaul (1256 Punkte) mit seinem EM-Titel perfekt. Der Nachfolger von Tennisspieler Alexander Zverev setzte sich vor Olympiasieger Vinzenz Geiger (Nordische Kombination, 781) und Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock (761) durch.

[dfb]